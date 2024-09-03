İsrail’de öfke dinmiyor! Sokaklar karıştı: Netanyahu hükümetine ateşkes protestosu

İsrail'de protestolar arttı. Binlerce protestocu, Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası konusundaki tavrını eleştirdi. İşte o anlar!
Gazze'de 6 İsrailli esirin ölü bulunmasının ardından Netanyahu'ya karşı tepkiler büyümeye devam ediyor.
Tel Aviv ve Batı Kudüs başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde sokaklara inen binlerce kişi, Gazze'deki İsrailli esirlerin ölümünden Netanyahu ile hükümetini sorumlu tuttu.
Peş peşe gelen "sokağa çıkın" çağrılarının ardından Tel Aviv başta olmak üzere Hayfa ve Batı Kudüs'te yüz binlerce İsrailli sokaklara akın etti.