İsrail’de öfke dinmiyor! Sokaklar karıştı: Netanyahu hükümetine ateşkes protestosu

1 Gazze'de 6 İsrailli esirin ölü bulunmasının ardından Netanyahu'ya karşı tepkiler büyümeye devam ediyor.

2 Tel Aviv ve Batı Kudüs başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde sokaklara inen binlerce kişi, Gazze'deki İsrailli esirlerin ölümünden Netanyahu ile hükümetini sorumlu tuttu. İsrail'de Netanyahu hükümetine ateşkes protestosu