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İtalya'da koronavirüs hastalarının görüntüleri infiale neden oldu

Gelen son dakika haberine göre, sosyal medyada hastane tuvaletinde hayatını kaybetmiş koronavirüs hastasına ait olduğu belirtilen görüntüler geniş yankı buldu. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasında artan vaka sayıları bazı bölgelerde hastanelerin kapasitelerini zorluyor.

12.11.2020 18:59 - Son Güncelleme: 12.11.2020 19:16
İtalya'da koronavirüs hastalarının görüntüleri infiale neden oldu

İtalya'dan bugün gelen görüntüler sadece ülkede değil tüm dünyada büyük infial yarattı! Koronavirüs salgını ülkeyi çok sert şekilde vurunca hastalar hastane koridorlarına taştı, sağlık sistemi tamamen kilitlenmiş durumda...

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İtalya'da koronavirüs hastalarının görüntüleri infiale neden oldu

Koronavirüs salgınının ilk aylarında oldukça sıkıntılı günler geçiren İtalya, salgının ikinci dalgasından da çok sert şekilde etkilendi. Ülkede sağlık sistemi neredeyse çökmüş durumda.

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İtalya'da koronavirüs hastalarının görüntüleri infiale neden oldu

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, güneydeki Napoli kentinin merkezi olduğu Campania Bölgesi'nde hasta sayılarının artması ve sağlık sisteminin zorlanması sebebiyle dramatik görüntüler ortaya çıkmaya başladı.

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İtalya'da koronavirüs hastalarının görüntüleri infiale neden oldu

Özellikle Napoli'deki Cardarelli Hastanesinin acil servis birimindeki bir tuvalette yerde hayatını kaybetmiş yatan bir Kovid-19 hastasına ait olduğu ifade edilen görüntüler sosyal medyada ve yazılı basında geniş yankı buldu.

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İtalya'da koronavirüs hastalarının görüntüleri infiale neden oldu

Söz konusu görüntüde diğer Kovid-19 hastalarının da birbirlerine yakın sedyelerde tedavi edildikleri görülüyor.

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