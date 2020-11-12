İtalya'da koronavirüs hastalarının görüntüleri infiale neden oldu
Gelen son dakika haberine göre, sosyal medyada hastane tuvaletinde hayatını kaybetmiş koronavirüs hastasına ait olduğu belirtilen görüntüler geniş yankı buldu. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasında artan vaka sayıları bazı bölgelerde hastanelerin kapasitelerini zorluyor.
İtalya'dan bugün gelen görüntüler sadece ülkede değil tüm dünyada büyük infial yarattı! Koronavirüs salgını ülkeyi çok sert şekilde vurunca hastalar hastane koridorlarına taştı, sağlık sistemi tamamen kilitlenmiş durumda...
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Koronavirüs salgınının ilk aylarında oldukça sıkıntılı günler geçiren İtalya, salgının ikinci dalgasından da çok sert şekilde etkilendi. Ülkede sağlık sistemi neredeyse çökmüş durumda.
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İtalyan basınında çıkan haberlere göre, güneydeki Napoli kentinin merkezi olduğu Campania Bölgesi'nde hasta sayılarının artması ve sağlık sisteminin zorlanması sebebiyle dramatik görüntüler ortaya çıkmaya başladı.
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Özellikle Napoli'deki Cardarelli Hastanesinin acil servis birimindeki bir tuvalette yerde hayatını kaybetmiş yatan bir Kovid-19 hastasına ait olduğu ifade edilen görüntüler sosyal medyada ve yazılı basında geniş yankı buldu.
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Söz konusu görüntüde diğer Kovid-19 hastalarının da birbirlerine yakın sedyelerde tedavi edildikleri görülüyor.