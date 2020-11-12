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Yatak odası bile basılan Paşinyan günler sonra ortaya çıktı! Erivan'da sular durulmuyor

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı ağır bir yenilgi alan Ermenistan'da sokaklardaki ayaklanma sürerken, günlerdir aranan ve Ermeni halkı tarafından yatak odası dahi basılan Paşinyan ilk kez ortaya çıktı. Kameraların karşısına geçen Paşinyan, savaşın sonucunun nasıl geldiğini anlattı.

12.11.2020 15:15 - Son Güncelleme: 12.11.2020 15:15
Yatak odası bile basılan Paşinyan günler sonra ortaya çıktı! Erivan'da sular durulmuyor

Dağlık Karabağ savaşında bozguna uğrayıp yenilgi anlaşmasını imzalayan Ermenistan'da fırtına dinmiyor, Facebook yayınında yeni ihanet itirafları da geldi.

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Yatak odası bile basılan Paşinyan günler sonra ortaya çıktı! Erivan'da sular durulmuyor

17 muhalefet partisinin organize ettiği protesto gösterisine başkent Erivan'da 10 bini aşkın insan katıldı, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenler Özgürlük Meydanı'nı hınca hınç doldurdu.

Yatak odası bile basılan Paşinyan günler sonra ortaya çıktı! Erivan'da sular durulmuyor

'Paşinyan hain' ve 'Paşinyan gitsin' sloganları yükselirken, muhalifler nerede olduğu bilinmeyen başbakana koltuğunu bırakması için gece yarısına süre verdi.

Yatak odası bile basılan Paşinyan günler sonra ortaya çıktı! Erivan'da sular durulmuyor

BBC muhabiri Jonah Fisher, Dağlık Karabağ'ın kaybedilmesini içine sindiremeyen Ermenilerin protesto sırasında gözyaşlarına boğulduğunu aktarıyor.

Yatak odası bile basılan Paşinyan günler sonra ortaya çıktı! Erivan'da sular durulmuyor

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın geçtiği fotoğraflardan birinde ise, küçük çocuğuyla Erivan'daki protestoya katılan bir kadının hüngür hüngür ağladığı göze çarptı.

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