Haberler Galeri Dünya Yatak odası bile basılan Paşinyan günler sonra ortaya çıktı! Erivan'da sular durulmuyor

Yatak odası bile basılan Paşinyan günler sonra ortaya çıktı! Erivan'da sular durulmuyor

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı ağır bir yenilgi alan Ermenistan'da sokaklardaki ayaklanma sürerken, günlerdir aranan ve Ermeni halkı tarafından yatak odası dahi basılan Paşinyan ilk kez ortaya çıktı. Kameraların karşısına geçen Paşinyan, savaşın sonucunun nasıl geldiğini anlattı.

12.11.2020 15:15 - Son Güncelleme: 12.11.2020 15:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





