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Fransa'nın 3'ü Türk 4 Müslüman çocuğu gözaltına aldığı olay çizgi roman konusu oldu!

Müslümanları ve İslam'ı hedef alan Emmauel Macron'un cumhurbaşkanı olduğu Fransa'nın ırkçışığı romanlara konu oldu. Fransız çizgi roman yazarı Christophe Tardieux, 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrip kökenli 4 çocuğun Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle gözaltına alınmasına, hazırladığı çizgi romanla tepki gösterdi.

12.11.2020 21:59 - Son Güncelleme: 12.11.2020 22:16
Fransa'nın 3'ü Türk 4 Müslüman çocuğu gözaltına aldığı olay çizgi roman konusu oldu!

Müslümanları ve İslam'ı hedef alan Emmauel Macron'un cumhurbaşkanı olduğu Fransa'nın ırkçışığı romanlara konu oldu. Fransız çizgi roman yazarı Christophe Tardieux, 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrip kökenli 4 çocuğun Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle gözaltına alınmasına, hazırladığı çizgi romanla tepki gösterdi.

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Fransa'nın 3'ü Türk 4 Müslüman çocuğu gözaltına aldığı olay çizgi roman konusu oldu!

Tardieux, sosyal medyada çizgi romanını paylaşarak çocukların yaşadığı dehşeti anlattı.

Fransa'nın 3'ü Türk 4 Müslüman çocuğu gözaltına aldığı olay çizgi roman konusu oldu!

Buna göre, 10 yaşındaki çocuklardan biri olan Emira ilkokul son sınıfta eğitim görüyor, ailesiyle Albertville'de yaşıyor, Türk kökenli ve okulda iyi bilinen insanlardan.

Fransa'nın 3'ü Türk 4 Müslüman çocuğu gözaltına aldığı olay çizgi roman konusu oldu!

Kasım başında, ara tatilin ardından okul yeniden açıldığında Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından sınıfta ifade özgürlüğüne ilişkin ders yapılıyor. Emira sınıfta öğretmenin öldürülmesi nedeniyle üzüntülü olduğunu ancak "karikatürü göstermemiş olsaydı hayatta kalmış olabileceğini" söylüyor.

Fransa'nın 3'ü Türk 4 Müslüman çocuğu gözaltına aldığı olay çizgi roman konusu oldu!

Bu cevabın ardından öğretmen tüm öğrencilere seslenerek "Size karikatür göstersem beni başımdan kesecek misiniz?" diye soruyor. Medyada, sınıftaki 3 erkek öğrencinin de öğretmene "Karikatürleri göstermek iyi bir şey değil, gösterirsen cehenneme gidersin." diye yanıt verdiği ifade ediliyor ancak bu çocukların bu şekilde mi cevap verdiği bilinmiyor.

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