Fransa'nın 3'ü Türk 4 Müslüman çocuğu gözaltına aldığı olay çizgi roman konusu oldu!

Bu cevabın ardından öğretmen tüm öğrencilere seslenerek "Size karikatür göstersem beni başımdan kesecek misiniz?" diye soruyor. Medyada, sınıftaki 3 erkek öğrencinin de öğretmene "Karikatürleri göstermek iyi bir şey değil, gösterirsen cehenneme gidersin." diye yanıt verdiği ifade ediliyor ancak bu çocukların bu şekilde mi cevap verdiği bilinmiyor.