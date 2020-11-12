Fransa'nın 3'ü Türk 4 Müslüman çocuğu gözaltına aldığı olay çizgi roman konusu oldu!
Müslümanları ve İslam'ı hedef alan Emmauel Macron'un cumhurbaşkanı olduğu Fransa'nın ırkçışığı romanlara konu oldu. Fransız çizgi roman yazarı Christophe Tardieux, 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrip kökenli 4 çocuğun Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle gözaltına alınmasına, hazırladığı çizgi romanla tepki gösterdi.
Müslümanları ve İslam'ı hedef alan Emmauel Macron'un cumhurbaşkanı olduğu Fransa'nın ırkçışığı romanlara konu oldu. Fransız çizgi roman yazarı Christophe Tardieux, 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrip kökenli 4 çocuğun Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle gözaltına alınmasına, hazırladığı çizgi romanla tepki gösterdi.
Kasım başında, ara tatilin ardından okul yeniden açıldığında Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından sınıfta ifade özgürlüğüne ilişkin ders yapılıyor. Emira sınıfta öğretmenin öldürülmesi nedeniyle üzüntülü olduğunu ancak "karikatürü göstermemiş olsaydı hayatta kalmış olabileceğini" söylüyor.
Bu cevabın ardından öğretmen tüm öğrencilere seslenerek "Size karikatür göstersem beni başımdan kesecek misiniz?" diye soruyor. Medyada, sınıftaki 3 erkek öğrencinin de öğretmene "Karikatürleri göstermek iyi bir şey değil, gösterirsen cehenneme gidersin." diye yanıt verdiği ifade ediliyor ancak bu çocukların bu şekilde mi cevap verdiği bilinmiyor.