Eski Yunan bakandan dikkat çeken Türkiye itirafı: Er ya da geç alacaklar!

Apostolakis, deniz taşımacılığının serbest bir şekilde sürdürülebilmesi ve Yunanistan'ın kara suları ile ilgili egemenlik haklarının güvence altına alınabilmesi için bu durumun dikkate alınması gerektiğini savunarak, "Tüm bunlar için zaman zaman öne sürülen ve değerlendirmeye alınan öneriler var, planlar var, tezler var. Anlaşmaya varılmadı ancak çözümün var olduğunu düşünüyorum. Keyfi karar verip, paylaşım yapamayız." ifadelerini kullandı.