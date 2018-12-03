İşte Putin'in tekerlekli sığınağı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracı G20 Zirvesi boyunca birçok kişinin dikkatini çekti.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 10:11:32 Güncelleme: 10:12:19
İşte Putinin tekerlekli sığınağı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta sonu G20 Zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teydi.

İşte Putinin tekerlekli sığınağı

Putin Arjantin'e makam aracını da beraberinde getirdi.

İşte Putinin tekerlekli sığınağı

Putin'in makam aracı Rus yapımı Aurus limuzin, otomobil tutkunlarının dikkatini çekti.

İşte Putinin tekerlekli sığınağı

Rusya Devlet Başkanı'nın ilk olarak geçtiğimiz yaz döneminde Finlandiya ziyareti sırasında kullandığı Aurus limuzin, Güney Amerika medyasının da ilgi odağı oldu.

İşte Putinin tekerlekli sığınağı

Medyanın 'Tekerlekli sığınak' tanımı yaptığı limuzin sosyal medyanın da gündemindeydi.

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