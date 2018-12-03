İşte Putinin tekerlekli sığınağı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracı G20 Zirvesi boyunca birçok kişinin dikkatini çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta sonu G20 Zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teydi. Putin Arjantin'e makam aracını da beraberinde getirdi. Putin'in makam aracı Rus yapımı Aurus limuzin, otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Rusya Devlet Başkanı'nın ilk olarak geçtiğimiz yaz döneminde Finlandiya ziyareti sırasında kullandığı Aurus limuzin, Güney Amerika medyasının da ilgi odağı oldu. Medyanın 'Tekerlekli sığınak' tanımı yaptığı limuzin sosyal medyanın da gündemindeydi. Dikkatleri üzerinde toplayan limuzini için Putin, G20 Zirvesi'nin sonunda 'Gerçekten çok güzel bir araba. Onu yalnızca ben beğenmiyorum. Bazı Arap arkadaşlarım da çok beğeniyor ve kendileri için de bu arabadan bir tane almak istiyorlar' açıklamasında bulundu. Rusya'nın NAMI Otomotiv Enstitüsü tarafından üretilen limuzin füze ve bombaya karşı tam koruma sağlıyor.