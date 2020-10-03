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Ülkelerin askeri gücü ne kadar? Türkiye'nin durumu ne? İşte Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın askeri gücü!

Pakistan Savunma Bakanlığı, 'Tek millet 3 devlet' açıklamasında bulundu. Binaya Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan bayrakları asıldı. Bu gelişmenin ardından merak edilen ise Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın askeri gücü ne kadar? İşte üç ülkenin son rakamlara göre elindeki askeri güçleri...

03.10.2020 12:09 - Son Güncelleme: 03.10.2020 12:09
Ülkelerin askeri gücü ne kadar? Türkiye'nin durumu ne? İşte Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın askeri gücü!

Pakistan Savunma Bakanlığının paylaştığı '3 devlet tek millet' paylaşımı sosyal medya gündeminde en çok paylaşılanlar arasında yer alıyor. Merak edilen ise Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın askeri gücü ne kadar? İşte üç ülkenin son rakamlara göre elindeki askeri güçleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ülkelerin askeri gücü ne kadar? Türkiye'nin durumu ne? İşte Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın askeri gücü!

PAKİSTAN ORDUSU

Toplam Askeri Personel: 1.204.000 bin kişi

Aktif Askeri Personel: 654 bin kişi

Toplam Hava Gücü: 1.372 araç

Tank: 2.200 adet

Zırhlı araçlar: 7.330 adet

Roket Projektörleri: 100 adet

Kundağı Motorlu Silah: 429 adet

Çekili Ağır Silah: 1.226 adet

Ülkelerin askeri gücü ne kadar? Türkiye'nin durumu ne? İşte Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın askeri gücü!

AZERBAYCAN ORDUSU

Toplam Askeri Personel: 426 bin kişi

Aktif Askeri Personel: 126 bin kişi

Toplam Hava Gücü: 147 araç

Tank: 570 adet

Zırhlı araçlar: 1.451 adet

Roket Projektörleri: 162

Kundağı Motorlu Silah: 187

Çekili Ağır Silah: 227

Ülkelerin askeri gücü ne kadar? Türkiye'nin durumu ne? İşte Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın askeri gücü!

TÜRK ORDUSU

Toplam Askeri Personel: 735 bin kişi

Aktif Askeri Personel: 355 bin kişi

Toplam Hava Gücü: 1.055 araç

Tank: 2.622 adet

Zırhlı araçlar: 8.777 adet

Roket Projektörleri: 438 adet

Kundağı Motorlu Silah: 1.278 adet

Çekili Ağır Silah: 1.260 adet


PEKİ HANGİ ÜLKE DÜNYA SIRALAMA KAÇINCI SIRADA? İŞTE ÜLKELERİN ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI..

Ülkelerin askeri gücü ne kadar? Türkiye'nin durumu ne? İşte Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın askeri gücü!

1 - ABD

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