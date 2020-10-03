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Ülkelerin askeri gücü ne kadar? Türkiye'nin durumu ne? İşte Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın askeri gücü!

Pakistan Savunma Bakanlığı, 'Tek millet 3 devlet' açıklamasında bulundu. Binaya Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan bayrakları asıldı. Bu gelişmenin ardından merak edilen ise Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın askeri gücü ne kadar? İşte üç ülkenin son rakamlara göre elindeki askeri güçleri...

03.10.2020 12:09 - Son Güncelleme: 03.10.2020 12:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





