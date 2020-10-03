Ülkelerin askeri gücü ne kadar? Türkiye'nin durumu ne? İşte Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın askeri gücü!
Pakistan Savunma Bakanlığı, 'Tek millet 3 devlet' açıklamasında bulundu. Binaya Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan bayrakları asıldı. Bu gelişmenin ardından merak edilen ise Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın askeri gücü ne kadar? İşte üç ülkenin son rakamlara göre elindeki askeri güçleri...
03.10.2020 12:09
- Son Güncelleme: 03.10.2020 12:09
TÜRK ORDUSU
Toplam Askeri Personel: 735 bin kişi
Aktif Askeri Personel: 355 bin kişi
Toplam Hava Gücü: 1.055 araç
Tank: 2.622 adet
Zırhlı araçlar: 8.777 adet
Roket Projektörleri: 438 adet
Kundağı Motorlu Silah: 1.278 adet
Çekili Ağır Silah: 1.260 adet
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