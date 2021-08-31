İşte Kabil’deki ABD üssü! A Haber dünyanın merak ettiği yeri canlı yayında görüntüledi

ABD'li yetkililer son Amerikan askerinin de Afganistan'dan ayrıldığını açıkladı. Haftalardır devam eden geri çekilme, bugün itibarıyla tamamen son bulurken, Kabil'de bulunan ABD üssündeki Amerikan askerleri de sabah saatlerinde apar topar ülkeyi terk etti.