İşte Kabil'deki ABD üssü! A Haber dünyanın merak ettiği yeri canlı yayında görüntüledi
Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD güçlerinin Afganistan'dan geri çekilme süreci tamamlandı. ABD güçlerinin, Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından başkent Kabil'de Taliban üyeleri havaya ateşe ederek kutlama yaptı. Taliban, Kabil'de bulunan ABD üssünde geride bırakılan ekipmanlara el koyarken, enkaz yığınına dönen ABD üssünde yaşanan karmaşa A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali tarafından canlı yayında görüntülendi. İşte dünyanın merak ettiği ABD üssünden sıcak görüntüler.
31.08.2021 13:56
- Son Güncelleme: 31.08.2021 14:09
ABD'li yetkililer son Amerikan askerinin de Afganistan'dan ayrıldığını açıkladı. Haftalardır devam eden geri çekilme, bugün itibarıyla tamamen son bulurken, Kabil'de bulunan ABD üssündeki Amerikan askerleri de sabah saatlerinde apar topar ülkeyi terk etti.
KRİZİN MERKEZİNDEN CANLI YAYIN
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, geri çekilen ABD askerleri tarafından kullanılamaz hale getirilen ekipmanla dolu üsten canlı yayın yaptı.
Sali, yaşanan karmaşayı canlı yayında gözler önüne serdi.
Askerlerin, aralarında ABD ordusu envanterine kayıtlı Black Hawk helikopterleri ve Humvee'ler de dahil olmak üzere milyarlarca dolar değerinde askeri teçhizatı geride bıraktığı kaydedildi.