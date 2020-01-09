Dünyanın kan donduran yılı! 1917'de yaşananlar inanılmaz öğrenince şoke olacaksınız!

Şu andan tam 102 yıl önce, 1917 yılı dünya tarihinin gelmiş geçmiş en acayip yılı olabilir. Birinci Dünya Savaşı devam ediyordu. Rusya'da iki devrim yaşanıyordu bu sırada. Ama şimdi bunları bir kenara bırakıyoruz ve biraz daha 1917 yılını asıl ilginç kılan olaylara geçiyoruz. Hem tarihe hem de insanlığın tuhaf anlayışına şaşırmaya hazır olun. İşte 1917 yılında yaşanmış birbirinden ilginç o olaylar...

"The Human Fly" (Sinek İnsan) adındaki bir akrobat binaların tepesine çıkıp, tehlikeli uçlarda durarak seyircileri eğlendirirdi.

John Reynolds isimli bu akrobat, Washington D.C'de Lansburgh mobilya şirketi binasının tepesinde fotoğraflanmış. Bu tür şovları yapmadan önce binaya örümcek adam gibi tırmanan şovmen kimi zaman 1.500 kişilik seyirci kitlesine ulaşabiliyordu.