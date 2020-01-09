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Dünyanın kan donduran yılı! 1917'de yaşananlar inanılmaz öğrenince şoke olacaksınız!

Şu andan tam 103 yıl önce, 1917 yılı dünya tarihinin gelmiş geçmiş en acayip yılı olabilir. Birinci Dünya Savaşı devam ediyordu. Rusya'da iki devrim yaşanıyordu bu sırada. Hem tarihe hem de insanlığın tuhaf anlayışına şaşırmaya hazır olun. İşte 1917 yılında yaşanmış birbirinden ilginç o olaylar... "The Human Fly" (Sinek İnsan) adındaki bir akrobat binaların tepesine çıkıp, tehlikeli uçlarda durarak seyircileri eğlendirirdi. John Reynolds isimli bu akrobat, Washington D.C'de Lansburgh mobilya şirketi binasının tepesinde fotoğraflanmış. Bu tür şovları yapmadan önce binaya örümcek adam gibi tırmanan şovmen kimi zaman 1.500 kişilik seyirci kitlesine ulaşabiliyordu.

09.01.2020 13:30 - Son Güncelleme: 09.01.2020 13:30
Dünyanın kan donduran yılı! 1917'de yaşananlar inanılmaz öğrenince şoke olacaksınız!

Şu andan tam 102 yıl önce, 1917 yılı dünya tarihinin gelmiş geçmiş en acayip yılı olabilir. Birinci Dünya Savaşı devam ediyordu. Rusya'da iki devrim yaşanıyordu bu sırada. Ama şimdi bunları bir kenara bırakıyoruz ve biraz daha 1917 yılını asıl ilginç kılan olaylara geçiyoruz. Hem tarihe hem de insanlığın tuhaf anlayışına şaşırmaya hazır olun. İşte 1917 yılında yaşanmış birbirinden ilginç o olaylar...

"The Human Fly" (Sinek İnsan) adındaki bir akrobat binaların tepesine çıkıp, tehlikeli uçlarda durarak seyircileri eğlendirirdi.

John Reynolds isimli bu akrobat, Washington D.C'de Lansburgh mobilya şirketi binasının tepesinde fotoğraflanmış. Bu tür şovları yapmadan önce binaya örümcek adam gibi tırmanan şovmen kimi zaman 1.500 kişilik seyirci kitlesine ulaşabiliyordu.

Dünyanın kan donduran yılı! 1917'de yaşananlar inanılmaz öğrenince şoke olacaksınız!

ABD'nin en popüler eğlencelerinden biri devekuşu çiftlikleri olmuştu.

Edwin Cawston adındaki girişimci Güney Afrika'dan California'ya 50 adet devekuşu getirtti ve hayvanlara eziyet pahasına da olsa onlara fayton çektirdi ya da gelen turistleri bindirdi.

Dünyanın kan donduran yılı! 1917'de yaşananlar inanılmaz öğrenince şoke olacaksınız!

İnsanlar radyoaktif madde içeren birtakım rektal fitiller kullanıyordu.

1917'de radyason kelimesi bugün olduğu kadar korkulan bir şey değildi çünkü kimse ne olduğunu henüz anlamamıştı. Bu radyoaktif fitillerin insanlara 'sağlık fışkırtan atomlar' olduğu söylendi ve halk makatından aldığı bu küçük maddeleri bir dönem kullandı.

Dünyanın kan donduran yılı! 1917'de yaşananlar inanılmaz öğrenince şoke olacaksınız!

Birinci Dünya Savaşı'nda ABD askerlerine yatakların can yeleği olarak kullanabileceği eğitimi verildi fakat bu keşifin işe yaramayacağı kısa sürede anlaşıldı.

Dünyanın kan donduran yılı! 1917'de yaşananlar inanılmaz öğrenince şoke olacaksınız!

Yine Birinci Dünya Savaşı'ndan bir kamuflaj örneği, günümüz kamuflajından çok farklı değil mi?

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