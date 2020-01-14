İran'da düşürülen Ukrayna uçağının arkasında ABD'nin gölge ordusu mu var?
8 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları, 176 yolcusu bulunan Ukrayna Havayolları'na ait uçağı hava savunma operatörlerinin seyir füzesi sanmaları nedeniyle düşürdüklerini açıklamıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulmasının "affedilemez bir hata olduğunu" belirterek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Ukrayna uçağının "yanlışlıkla" vurulması ve ardından gelen Ruhani'nin açıklamaları sözde kazanın ardında bir komplo mu var sorularını akıllara getirdi. Takvim Gazetesi Ergün Diler, bugünkü köşe yazısında İran'daki olayların arkasında Pentagon'la yakın temasta olan ABD'li bir "gölge ordu"nun olduğunu yazdı. İşte yeni dünya düzeni peşinde koşan gizli güçlerin İran'daki son oyunu ve hiçbir yerde olmayan çarpıcı bilgiler!
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin Ruhani hükümetinden gizlendiğini, bu bilginin ancak 2 gün sonra kendileriyle paylaşıldığını bildirmişti.
Rebii, "Geç bildirilmesinden biz de rahatsızız. Problem, kurumlar arasındaki yapısal iletişim sorunundan kaynaklanıyor." ifadelerini kullanmıştı.
RUHANİ: AFFEDİLEMEZ BİR HATA!
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulmasının "affedilemez bir hata olduğunu" belirterek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.
İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da konuşan Ruhani, "Uçağın düşmesinde sıra dışı bir durum olduğuna ihtimal verdiğimde, uçağın nasıl düştüğüyle ilgili incelemenin en kısa sürede bitirilmesini istedim. Affedilmeyecek bir hatanın olduğu belli olunca da konunun ivedilikle kamuoyuyla paylaşılması talimatını verdim." dedi.
Ruhani, "Söz veriyorum, hükümet, bu konunun açıklığa kavuşturulmasının takipçisi olacaktır. Yargı Erki Başkanlığı, üst düzey bir hakimin başında olduğu özel bir mahkeme kurmalıdır. Bu, sıradan bir dosya değildir ve tüm dünyanın gözü bu mahkeme üzerinde olacaktır." ifadelerini kullandı.
İran'da Ukrayna uçağının "füze sanılarak yanlışlıkla vurulduğu" açıklamaları, şüpheleri de beraberinde getirdi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, İran'daki karışıklığın arkasında Pentagon'la yakın temas halinde çalışan ABD'li bir ekibin varlığına işaret etti.