İran'da düşürülen Ukrayna uçağının arkasında ABD'nin gölge ordusu mu var?

Ruhani, "Söz veriyorum, hükümet, bu konunun açıklığa kavuşturulmasının takipçisi olacaktır. Yargı Erki Başkanlığı, üst düzey bir hakimin başında olduğu özel bir mahkeme kurmalıdır. Bu, sıradan bir dosya değildir ve tüm dünyanın gözü bu mahkeme üzerinde olacaktır." ifadelerini kullandı.



İran'da Ukrayna uçağının "füze sanılarak yanlışlıkla vurulduğu" açıklamaları, şüpheleri de beraberinde getirdi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, İran'daki karışıklığın arkasında Pentagon'la yakın temas halinde çalışan ABD'li bir ekibin varlığına işaret etti.