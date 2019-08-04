İşte dünyada en çok konuşulan diller! Türkçe kaçıncı sırada?

Dünyada en çok konuşulan diller listelendi. Peki, Türkçe dünya dilleri arasında kaçıncı sırada yer alıyor? Birincinin Çince olduğu listede Türkçe üst sıralarda bulunuyor. İşte dünyada en çok konuşulan diller listesi... Dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan Çin'in dışında Orta Asya'nın birçok yerinde kullanılan Çince'nin dünyada en çok konuşulan diller arasında ilk sırada yer aldığı belirlendi. Çince'yi dünyada yaklaşık 1 milyar 300 milyon insanın konuştuğu saptandı.

04.08.2019 16:17 - Son Güncelleme: 04.08.2019 16:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





