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İşte dünyada en çok konuşulan diller! Türkçe kaçıncı sırada?

Dünyada en çok konuşulan diller listelendi. Peki, Türkçe dünya dilleri arasında kaçıncı sırada yer alıyor? Birincinin Çince olduğu listede Türkçe üst sıralarda bulunuyor. İşte dünyada en çok konuşulan diller listesi... Dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan Çin'in dışında Orta Asya'nın birçok yerinde kullanılan Çince'nin dünyada en çok konuşulan diller arasında ilk sırada yer aldığı belirlendi. Çince'yi dünyada yaklaşık 1 milyar 300 milyon insanın konuştuğu saptandı.

04.08.2019 16:17 - Son Güncelleme: 04.08.2019 16:17
İşte dünyada en çok konuşulan diller! Türkçe kaçıncı sırada?

Çince dünyada en çok konuşulan dillerin arasında ilk sırada yer alıyor...

İşte dünyada en çok konuşulan diller! Türkçe kaçıncı sırada?

Çince'yi dünyada toplam 1.300.000.000 insan konuşuyor.

İşte dünyada en çok konuşulan diller! Türkçe kaçıncı sırada?

Dünya dili olarak bildiğimiz İngilizce ise en çok konuşulan dillerin arasında 2. sırayı alıyor. İngilizce en çok konuşulan dil olmasada en yaygın dil olma özelliğini taşımaktadır.

İşte dünyada en çok konuşulan diller! Türkçe kaçıncı sırada?

İngilizce'yi 427.000.000 kişi konuşuyor.

İşte dünyada en çok konuşulan diller! Türkçe kaçıncı sırada?

İspanyolca dünya dilleri arasında en fazla konuşulan 3. dil.

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