RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Dünya Suriye'de Esad'ın eli kanlı tetikçisi Amjad Youssuf'un gözleri bağlı onlarca sivili kurşuna dizdiği gizli görüntüler ortaya çıktı

Suriye'de Esad'ın eli kanlı tetikçisi Amjad Youssuf'un gözleri bağlı onlarca sivili kurşuna dizdiği gizli görüntüler ortaya çıktı

Suriye rejiminin en az 41 sivili öldürdüğü görüntüler tüm dünyada şok etkisi yarattı. Söz konusu görüntülerde Suriye istihbarat görevlisi olduğu öne sürülen Beşşar Esad'ın eli kanlı tetikçisi Amjad Youssuf'un, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan sivilleri nasıl katlettiği gözler önüne serildi. Öte yandan sivillerin ölüme doğru yürürken rejim güçlerinin alaycı ve iğrenç hareketlerine maruz kalmaları dikkatlerden kaçmadı.

29.04.2022 00:39 - Son Güncelleme: 29.04.2022 00:53
Suriye’de Esad’ın eli kanlı tetikçisi Amjad Youssuf’un gözleri bağlı onlarca sivili kurşuna dizdiği gizli görüntüler ortaya çıktı

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinden Martin Chulov'un anlatımıyla ve "Tadamon katliamı: Suriye gizli savaş suçu" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, Suriye istihbarat görevlisi olduğu öne sürülen Amjad Youssuf'un, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları söylenen sivilleri vurduğu görülüyor.

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Suriye’de Esad’ın eli kanlı tetikçisi Amjad Youssuf’un gözleri bağlı onlarca sivili kurşuna dizdiği gizli görüntüler ortaya çıktı

'SİVİLLERE ÖLÜMCÜL GÖZDAĞI'
Chulov, kameraya kaydedilen birçok vahşet görüntüsü gördüğünü ancak özellikle bu son görüntülerin kendisini şoke ettiğini, sivillerin ölüme doğru yürüdüğünü ve bazen ölümlerinden hemen önce alay edildiklerini söyledi.

Suriye’de Esad’ın eli kanlı tetikçisi Amjad Youssuf’un gözleri bağlı onlarca sivili kurşuna dizdiği gizli görüntüler ortaya çıktı

Katliam için bu sivil grubun neden seçildiğini belirlemenin zor olduğunu söyleyen Chulov, öne çıkan görüşün o bölgedeki sivillere çok güçlü ve ölümcül bir mesaj gönderilmek istendiği ve bu mesajın "muhaliflerin tarafına geçmemeleri" şeklinde olduğunu ifade etti.

Suriye’de Esad’ın eli kanlı tetikçisi Amjad Youssuf’un gözleri bağlı onlarca sivili kurşuna dizdiği gizli görüntüler ortaya çıktı

"AMJAD HALA BİRİM 227'DE GÖREV YAPAN BİR ASKERİ İSTİHBARATÇI"
Söz konusu görüntülere ulaşanların Suriye'den çıkmalarının uzun yıllar aldığına işaret eden Chulov, şunları kaydetti:

Suriye’de Esad’ın eli kanlı tetikçisi Amjad Youssuf’un gözleri bağlı onlarca sivili kurşuna dizdiği gizli görüntüler ortaya çıktı

"Bu görüntülerin yayınlanması kararı kolay alınmadı ancak burada çok büyük bir kamu yararı var. Burada bir Suriye devlet askeri birimi, silahsız, gözleri bağlı sivilleri bir infaz çukurunda infaz ediyor ve sonra cesetlerini yakıyor ve bu çukuru dolduruyor. Amjad hala vahşetiyle tanınan, Birim 227'de görev yapan bir askeri istihbaratçı.

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