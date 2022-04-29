Suriye'de Esad'ın eli kanlı tetikçisi Amjad Youssuf'un gözleri bağlı onlarca sivili kurşuna dizdiği gizli görüntüler ortaya çıktı
Suriye rejiminin en az 41 sivili öldürdüğü görüntüler tüm dünyada şok etkisi yarattı. Söz konusu görüntülerde Suriye istihbarat görevlisi olduğu öne sürülen Beşşar Esad'ın eli kanlı tetikçisi Amjad Youssuf'un, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan sivilleri nasıl katlettiği gözler önüne serildi. Öte yandan sivillerin ölüme doğru yürürken rejim güçlerinin alaycı ve iğrenç hareketlerine maruz kalmaları dikkatlerden kaçmadı.
İngiltere merkezli The Guardian gazetesinden Martin Chulov'un anlatımıyla ve "Tadamon katliamı: Suriye gizli savaş suçu" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, Suriye istihbarat görevlisi olduğu öne sürülen Amjad Youssuf'un, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları söylenen sivilleri vurduğu görülüyor.
Katliam için bu sivil grubun neden seçildiğini belirlemenin zor olduğunu söyleyen Chulov, öne çıkan görüşün o bölgedeki sivillere çok güçlü ve ölümcül bir mesaj gönderilmek istendiği ve bu mesajın "muhaliflerin tarafına geçmemeleri" şeklinde olduğunu ifade etti.
"Bu görüntülerin yayınlanması kararı kolay alınmadı ancak burada çok büyük bir kamu yararı var. Burada bir Suriye devlet askeri birimi, silahsız, gözleri bağlı sivilleri bir infaz çukurunda infaz ediyor ve sonra cesetlerini yakıyor ve bu çukuru dolduruyor. Amjad hala vahşetiyle tanınan, Birim 227'de görev yapan bir askeri istihbaratçı.