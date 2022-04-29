Suriye’de Esad’ın eli kanlı tetikçisi Amjad Youssuf’un gözleri bağlı onlarca sivili kurşuna dizdiği gizli görüntüler ortaya çıktı

"Bu görüntülerin yayınlanması kararı kolay alınmadı ancak burada çok büyük bir kamu yararı var. Burada bir Suriye devlet askeri birimi, silahsız, gözleri bağlı sivilleri bir infaz çukurunda infaz ediyor ve sonra cesetlerini yakıyor ve bu çukuru dolduruyor. Amjad hala vahşetiyle tanınan, Birim 227'de görev yapan bir askeri istihbaratçı.

