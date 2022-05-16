İşte ABD’deki katliamın kurbanları! Kimlikleri belli oldu! Biri kanserden kurtulmuş diğeri ihtiyaç sahiplerine yardım için dışarı çıkmış
ABD'nin Buffalo kentindeki market katliamının yankıları sürerken kurbanların kimlikleri de belli oldu. Canlı yayın açıp katliamı gerçekleştirenin 18 yaşındaki Payton Gendron olduğu ifade edildi. Kurbanlar hakkındaki detaylar ise yürek dağladı. Biri kanserden kurtulmuş diğeri ihtiyaç sahiplerine yardım için dışarı çıkmış.
16.05.2022 12:21 - Son Güncelleme: 16.05.2022 12:21
ABD'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi. Korkunç eylemi sırasında canlı yayın açan saldırganın Payton Gendron olduğu ifade edildi.