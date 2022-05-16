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İşte ABD’deki katliamın kurbanları! Kimlikleri belli oldu! Biri kanserden kurtulmuş diğeri ihtiyaç sahiplerine yardım için dışarı çıkmış

ABD'nin Buffalo kentindeki market katliamının yankıları sürerken kurbanların kimlikleri de belli oldu. Canlı yayın açıp katliamı gerçekleştirenin 18 yaşındaki Payton Gendron olduğu ifade edildi. Kurbanlar hakkındaki detaylar ise yürek dağladı. Biri kanserden kurtulmuş diğeri ihtiyaç sahiplerine yardım için dışarı çıkmış.

16.05.2022 12:21 - Son Güncelleme: 16.05.2022 12:21
İşte ABD’deki katliamın kurbanları! Kimlikleri belli oldu! Biri kanserden kurtulmuş diğeri ihtiyaç sahiplerine yardım için dışarı çıkmış

ABD'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi. Korkunç eylemi sırasında canlı yayın açan saldırganın Payton Gendron olduğu ifade edildi.

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İşte ABD’deki katliamın kurbanları! Kimlikleri belli oldu! Biri kanserden kurtulmuş diğeri ihtiyaç sahiplerine yardım için dışarı çıkmış

Olay ABD'de büyük yankı uyandırırken, saldırı kurbanı 10 kişiden 7'sinin kimliği belirlendi.

İşte ABD’deki katliamın kurbanları! Kimlikleri belli oldu! Biri kanserden kurtulmuş diğeri ihtiyaç sahiplerine yardım için dışarı çıkmış

Bunlardan biri akşam yemeği için bir şeyler almaya giden 33 yaşındaki Roberta Drury idi. Drury'in ablası Amanda, "O her zaman ilgi oldağıydı ve tüm dünyayı gülümsetmeyi başarırdı" dedi.

İşte ABD’deki katliamın kurbanları! Kimlikleri belli oldu! Biri kanserden kurtulmuş diğeri ihtiyaç sahiplerine yardım için dışarı çıkmış

Katliamın kurbanlarından biri de markette güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli polis Aaron Salter oldu. Salter, katil Gendron ile otoparkta karşılaştı.

İşte ABD’deki katliamın kurbanları! Kimlikleri belli oldu! Biri kanserden kurtulmuş diğeri ihtiyaç sahiplerine yardım için dışarı çıkmış

86 yaşındaki Ruth Whitfield de katilin başka bir kurbanıydı. Kocasını huzurevinde ziyaret ettikten sonra bir şeyler almak için markete girmişti. Annesi hakkında konuşan Whitfield'in oğlu, annesinin yıllardır herkese annelik ettiğini söyledi.

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