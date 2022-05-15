Vav TV İzle
Haberler Dünya ABD'de kan donduran ırkçı saldırı! Dehşet anlarını canlı yayınladı! 18 yaşındaki cani 10 kişiyi katletti

ABD'de kan donduran ırkçı saldırı! Dehşet anlarını canlı yayınladı! 18 yaşındaki cani 10 kişiyi katletti

Son dakika haberi... ABD'nin en büyük eyaletlerinden New York'ta bulunan bir süpermarkete düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın 18 yaşında Payton Gendron isminde biri olduğu açıklandı. Saldırganın dehşet anlarını online olarak canlı yayınladığı da öğrenilirken, yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtti.

15.05.2022 11:29 - Son Güncelleme: 15.05.2022 11:29
ABD’de kan donduran ırkçı saldırı! Dehşet anlarını canlı yayınladı! 18 yaşındaki cani 10 kişiyi katletti

New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD’de kan donduran ırkçı saldırı! Dehşet anlarını canlı yayınladı! 18 yaşındaki cani 10 kişiyi katletti

Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

ABD’de kan donduran ırkçı saldırı! Dehşet anlarını canlı yayınladı! 18 yaşındaki cani 10 kişiyi katletti

Vurulanlardan 4 kişinin süpermarkette çalıştığı, ölenler arasında güvenlik görevlisi olan ve saldırgana müdahale etmeye çalışan emekli bir polisin de yer aldığı belirtildi.

ABD’de kan donduran ırkçı saldırı! Dehşet anlarını canlı yayınladı! 18 yaşındaki cani 10 kişiyi katletti

Saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı.

Görgü tanıkları ise saldırganın askeri tarzda kıyafetler ve zırh giydiği bilgisini paylaştı.

ABD’de kan donduran ırkçı saldırı! Dehşet anlarını canlı yayınladı! 18 yaşındaki cani 10 kişiyi katletti

IRKÇI SALDIRI, NEFRET SUÇU SORUŞTURMASI
Yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtti.

SON DAKİKA