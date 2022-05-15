ABD'de kan donduran ırkçı saldırı! Dehşet anlarını canlı yayınladı! 18 yaşındaki cani 10 kişiyi katletti
Son dakika haberi... ABD'nin en büyük eyaletlerinden New York'ta bulunan bir süpermarkete düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın 18 yaşında Payton Gendron isminde biri olduğu açıklandı. Saldırganın dehşet anlarını online olarak canlı yayınladığı da öğrenilirken, yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtti.
15.05.2022 11:29 - Son Güncelleme: 15.05.2022 11:29
Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.