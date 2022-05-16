Kum fırtınası ülkenin gündemine oturdu! Irak'ta 2 bin kişi hastanelik oldu...
Irak'ta yaşanan kum fırtınası ülkeyi kilitledi. Yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı ve Necef Havalimanı'ndaki uçuşlar askıya alındı. Öte yandan 2 bin kişinin boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
16.05.2022 12:19 - Son Güncelleme: 16.05.2022 12:22
2 BİN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Irak hükümeti yoğun kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişinin boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
"KUM FIRTINASI DİNENE KADAR EVDEN ÇIKMAYIN"
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı açıklamada, ülkede hayatı olumsuz etkileyen kum fırtınası dinene kadar vatandaşları evden dışarı çıkmamaya çağırdı.
Bedir, kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişinin boğulma riski geçirerek tedavi için hastaneye kaldırıldığını söyledi.
UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Irak'ı dün etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef'te uçuşlar askıya alınırken, başkent Bağdat'ta resmi tatil ilan edildi.