Fransa'da sarı yelekliler yine sokaklara çıktı

Fransa'nın birçok bölgesinde sarı yelekliler tekrar sokaklara çıktı.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 18:30:10 Güncelleme: 18:30:38
Fransa'da sarı yelekliler yine sokaklara çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomi politikalarını gerekçe göstererek protesto başlatan Sarı Yelekliler bir kez daha Paris sokaklarını doldurdu.

Fransa'da sarı yelekliler yine sokaklara çıktı

Fransa'da akaryakıta gelen zam ile başlayan ve daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı'nın istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler eylemi devam ediyor.

Fransa'da sarı yelekliler yine sokaklara çıktı

Başta başkent Paris'te olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinden protestocular az katılıma karşın bugün 8'inci kez sokağa çıktı.

Fransa'da sarı yelekliler yine sokaklara çıktı

Fransız polisi ülkede yine üst düzey önlem alırken protestolarda meydana gelen şiddet ve yağmalama olaylarından korkan birçok mağaza sahibi vitrinlerini sunta ile örttü.

Fransa'da sarı yelekliler yine sokaklara çıktı
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