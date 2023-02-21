İsrailli Team Jorge şirketi seçimlere işte böyle müdahale ediyor! Her şey deşifre oldu! Hedeflerinde Türkiye mi var?

Guardian, Le Monde, ZDF, Der Spiegel ve El Pais dahil çok sayıda medya kuruluşunun araştırmacı gazetecilik çalışması kapsamında muhabirler kendilerini müşteri olarak tanıtarak Jorge Ekibi ile iletişim kurdu ve ekibi yönettiği öne sürülen Tal Hanan yaptıkları toplantılardan saatler süren görüntüleri gizlice kaydetti.

Buna göre Hanan, sözleşmeli çalışan Jorge Ekibi'nin hizmetlerinin hem özel şirketler hem de istihbarat teşkilatları tarafından kullanılabileceğini, operasyonlarının Avrupa ve Afrika'dan Kuzey, Orta ve Güney Amerika'ya dek yayıldığını söyledi.

30'dan fazla seçime müdahale edilen 20'den fazla ülke arasında ABD, Britanya, Kanada, Meksika, Almanya, İsviçre'nin adı geçti.