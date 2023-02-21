İsrailli Team Jorge şirketi seçimlere işte böyle müdahale ediyor! Her şey deşifre oldu! Hedeflerinde Türkiye mi var?
Uluslararası araştırmacı gazetecilik çalışması, İsrailli Team Jorge şirketinin ABD dahil dünya çapında onlarca seçimi bilgisayar korsanlığı ve dezenformasyon yöntemleri kullanarak manipüle ettiğini ortaya çıkardı. Gündeme bomba gibi düşen bilgisayar korsanlığı ile Türkiye'de seçimler de tehlike altında. Peki İsrailli Team Jorge şirketinin seçimlere müdahale nasıl müdahale ediyor? İşte detaylar...
Guardian, Le Monde, ZDF, Der Spiegel ve El Pais dahil çok sayıda medya kuruluşunun araştırmacı gazetecilik çalışması kapsamında muhabirler kendilerini müşteri olarak tanıtarak Jorge Ekibi ile iletişim kurdu ve ekibi yönettiği öne sürülen Tal Hanan yaptıkları toplantılardan saatler süren görüntüleri gizlice kaydetti.
Buna göre Hanan, sözleşmeli çalışan Jorge Ekibi'nin hizmetlerinin hem özel şirketler hem de istihbarat teşkilatları tarafından kullanılabileceğini, operasyonlarının Avrupa ve Afrika'dan Kuzey, Orta ve Güney Amerika'ya dek yayıldığını söyledi.
30'dan fazla seçime müdahale edilen 20'den fazla ülke arasında ABD, Britanya, Kanada, Meksika, Almanya, İsviçre'nin adı geçti.
Team Jorge'nin Advanced Impact Media Solutions (AIMS) adlı bir yazılım kapsamında Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram ve YouTube gibi farklı platformlarda yaklaşık 30 bin sahte hesabı yönettiği iddia edildi.
Araştırmada, ekibin bu yazılımdaki bot hesaplar üzerinden farklı bilgisayarları hackleyerek bilgi çaldığı ve dezenformasyon yaptığı öne sürüldü.
Haberde, Temmuz-Aralık 2022'de gizli kaydedilen görüşmelerden birinde "Jorge" lakaplı Hanan'ın, grubun faaliyetlerine ilişkin şunları söylediği aktarıldı:
Afrika'daki bir seçimle ilgili çalışmalarımız var. Yunanistan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ekiplerimiz var. İpuçlarını takip ediyoruz. Bugüne dek 33 başkanlık seçiminde faaliyet gösterdik, bunlardan 27'sinde de başarılı olduk.
ÜCRETİ 15 MİLYON EURO'YU BULUYOR
Ayrıca Hanan'ın seçimlere müdahale faaliyetleri için 6 milyon euro ila 15 milyon euro para talep ettiği de bildirildi.
Hanan'ın ekibinde finans, sosyal medya, psikolojik savaş ve seçim kampanyalarında uzman olan ve eskiden hükümete ait birimlerde çalışmış kişilerin yer aldığı da öne sürüldü.
Buna göre Team Jorge'nin farklı ülkelerde 6 ofisi ve 100'den fazla çalışanı olduğu iddia edildi.
Öte yandan Hanan'ın bazı dezenformasyon faaliyetlerini, CEO'su olduğu Demoman şirketi üzerinden yaptığı da öne sürüldü. Haberde, söz konusu şirketin İsrail Savunma Bakanlığı'yla bağlantılı olduğu ifade edildi. Bakanlık, Guardian'ın yorum talebini reddetti.
Guardian'ın iletişime geçtiği Hanan, Team Jorge'nin faaliyetleriyle ilgili sorulara yanıt vermeyi reddederken, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu savundu.
Görüşmelerden bazılarına katılan Hanan'ın kardeşi Zohar ise "Hayatım boyunca kanunları çiğnemedim" dedi.
PEKİ İSRAİLLİ TEAM JORGE ŞİRKETİNİN SEÇİMLERE MÜDAHALE NASIL MÜDAHALE EDİYOR?
Ersin Çahmutoğlu, İsrailli Team Jorge şirketinin 30'a yakın ülkede seçim manipülasyonlarının ifşa olmasını takiben şirketin siber teknolojisine ve iç-dış siyasette oluşturabileceği tehlikelere dair değerlendirmeyi 3 soruda kaleme aldı.
AIMS programını kimler, ne amaçla üretti?
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir skandal, İsrail menşeli bir programın dünya çapında 30'a yakın ülkedeki seçimlere nasıl müdahale ettiğini ve seçmenleri etkilediğini detaylarıyla ortaya koydu. Haaretz, Guardian, LeMonde gibi onlarca medya kuruluşunun ortaya koyduğu belge ve bilgiler, İleri Etkili Medya Çözümleri (AIMS) adı verilen programın dijital kimliklere sahip 40 binden fazla avatar ordusuna sahip olduğunu ve sistemin adeta bir "dezenformasyon makinesi" olarak çalıştığını gösterdi.
Olağanüstü yeteneklere sahip ve gelişmiş özellikler barındıran AIMS programı, üç İsrailli eski istihbarat şefinin kurduğu Team Jorge şirketi tarafından üretildi. Son derece şaibeli bir geçmişe sahip bu kişilerin kurduğu şirketin siber teknoloji endüstrisinde bilinen adı Team Jorge olsa da resmi adı "Demoman International" olarak geçiyor. Şirketin kurucularının iki kardeş olduğu belirtiliyor. İki kardeşten biri olan Tal Hanan, eski İsrail istihbarat servisi çalışanıydı. Diğer kardeş Zohar Hanan ise eskiden orduda istihbarat şefiydi.