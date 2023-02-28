ABD basınında gündem Türkiye: Türkiye'deki depremlerden öğreneceklerimiz var! Felakete rağmen sağlık sistemi...
Dünya Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketini konuşuyor. New York Times gazetesi, Türkiye'de depremin meydana geldiği bölgenin, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bölgeye benzerlik yönünden birçok özellik barındırdığını yazarken Wall Street Journal gazetesi, sağlık sistemiyle ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı.
Asrın felaketinin yaşandığı Türkiye'de, depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay ve Malatya'da gerçekleşen depremlerde hasarlı binaların yıkılması, yeni can kayıplarını da beraberinde getirdi. Art arda gelen felaketlere rağmen birlik ve beraberlik içinde canla başla çalışan Türkiye, dünyanın dört bir yanından gelen yardımlarla da her geçen gün ayağa kalkmak için güç kazanıyor.
Depremler nedeniyle bölgede birçok hastanenin yıkılması ya da hasar alması nedeniyle felaketin ilk saatlerinden itibaren sağlık çadırları, sağlık merkezleri ve sahra hastaneleri bu bölgelerdeki sağlık sisteminin bel kemiği oldu.
Kahramanmaraş depremlerinin ertesi günü, 10 ilde 77 sahra hastanesi kurulurken bu sayı giderek katlandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın kurduğu sahra hastanesi aralıksız hizmet verirken felaketin ilk günlerinde itibaren TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar da tam teşekküllü hastane olarak hizmet veriyor.
Deprem bölgelerinde 19 ülke 22 sahra hastanesi kurarken, şu ana kadar 90 bin 15 çadır, 167 yaşam konteyneri ve 999 mobil hijyen ünitesi de Türkiye'ye getirildi.
İlk günlerinin ardından toparlanan sağlık sistemine ilişkin bir makale, ABD'li Wall Street Journal gazetesi tarafından yayınlandı.
"Türkiye deprem felaketinin ardından sağlık sisteminin ayağa kalkması için harekete geçti" ifadelerinin kullanıldığı haberde, felaket nedeniyle yerle bir olan hastanelerin yerini hızlıca geçici sağlık merkezlerinin aldığına dikkat çekildi.