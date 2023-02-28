ABD basınında gündem Türkiye: Türkiye'deki depremlerden öğreneceklerimiz var! Felakete rağmen sağlık sistemi...

Depremler nedeniyle bölgede birçok hastanenin yıkılması ya da hasar alması nedeniyle felaketin ilk saatlerinden itibaren sağlık çadırları, sağlık merkezleri ve sahra hastaneleri bu bölgelerdeki sağlık sisteminin bel kemiği oldu.

Kahramanmaraş depremlerinin ertesi günü, 10 ilde 77 sahra hastanesi kurulurken bu sayı giderek katlandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın kurduğu sahra hastanesi aralıksız hizmet verirken felaketin ilk günlerinde itibaren TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar da tam teşekküllü hastane olarak hizmet veriyor.