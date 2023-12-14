Hollywood yıldızları soykırım ordusu için bağış topladı! Pamela Anderson’dan Sylvester Stallone’a 9 yıldız terör devletinin yanında

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Terör devleti İsrail, Gazze'de işlediği soykırım suçları ile Beyaz Saray çalışanları ve Hollywood yıldızları da dahil olmak üzere milyonlarca kişi tarafından dünyanın dört bir yanında protesto edilirken siyonist destecisi bazı isimler ise soykırım ordusu için bağış topluyor.

Soykırımcı İsrail'in itibarı dünya çapında yerin dibine girerken Hollywood'un dokuz ismi ise terör devletini sadece söylemde desteklemenin de ötesine geçti ve soykırım ordusu İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) için para topladı. İşte, soykırım destekçisi o isimler…