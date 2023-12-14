Hollywood yıldızları soykırım ordusu için bağış topladı! Pamela Anderson’dan Sylvester Stallone’a 9 yıldız terör devletinin yanında

Terör devleti İsrail, Gazze'de sivillere yönelik soykırım uygulamasıyla dünyanın dört bir yanında protesto edilirken Hollywood'un siyonist ünlüleri ise soykırım ordusu için bağış topladı. İşte, soykırım ordusu için düzenlenen bağış toplama etkinliğinde boy gösteren 9 yıldız…
Terör devleti İsrail, Gazze'de işlediği soykırım suçları ile Beyaz Saray çalışanları ve Hollywood yıldızları da dahil olmak üzere milyonlarca kişi tarafından dünyanın dört bir yanında protesto edilirken siyonist destecisi bazı isimler ise soykırım ordusu için bağış topluyor.
Soykırımcı İsrail'in itibarı dünya çapında yerin dibine girerken Hollywood'un dokuz ismi ise terör devletini sadece söylemde desteklemenin de ötesine geçti ve soykırım ordusu İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) için para topladı. İşte, soykırım destekçisi o isimler…
PHARREL WILLIAMS
Dünyaca ünlü pop yıldızı Pharrrel Williams, soykırımcı İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) için New York'ta düzenlenen bağış toplama etkinliğine katıldı ve 1 Kasım'da arkadaşı Ziggy Marley ile birlikte üniformalı İsrail askerlerinin de bulunduğu kalabalığa konser verdi. Hit şarkısı "Happy"yi seslendiren Williams, büyük eleştiri aldı.
ASHTON KUTCHER
ABD'li aktör ve yapımcı Ashton Kutcher de "IDF için 60 milyon dolar" etkinliğine katıldı. Yahudilere ait Kabala inanışına bağlı olan Kutcher, İsrailli şirketlere de yatırım yapmıştır.