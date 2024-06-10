İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı saldırısının perde arkası ortaya çıktı! İstihbarat ABD'den! Filistinli gibi sızmışlar

İsrail'in Hamas'ın elindeki rehinelerden 4'ünü kurtarmak için katliam yaptığı Nusayrat Kampı'ndaki operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İsrail askerlerinin kampa 'insani yardım aracı' görünümlü tırlarla geldiği tespit edildi. İsrail böylece Gazze'deki gıda ihtiyacını ve ablukayı tuzak olarak kullanıp 7 Ekim'den sonraki büyük katliamlardan birini yaptı. 4 rehineyi kurtarma bahanesiyle gelen askerlerin ABD'den istihbarat aldığı da öğrenildi. İşte detaylar...
Gazze'de sekiz aydır büyük bir katliam gerçekleştiren İsrail ordusu, ABD ile birlikte yardım bahanesi ile suç ortaklığına devam ediyor.
YARDIM TIRIYLA SIZDILAR
Cumartesi günü Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı'na hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılarda en az 274 Filistinli öldü. işgal güçlerine ABD'nin istihbarat desteği sağladığı kesinleşti. İşgalci güçlerin askerlerini kampa insani yardım görünümlü tırlarla taşıdığı da ortaya çıktı.
GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU
Saldırıdan sağ kurtulanlar yaşadıkları kâbusu kelimelere döktüler. Katar merkezli Al Jazeera'ya konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Filistinli kılığına girerek bölgeye girdiğini ifade etti. Bir görgü tanığı "Mülteci kampındaki konut binasına eşya taşıyan bir araçla geldiler. Yerinden edilmiş kişiler gibi davrandılar ve sonra evlerimizi bombaladılar" dedi.