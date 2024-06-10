İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı saldırısının perde arkası ortaya çıktı! İstihbarat ABD'den! Filistinli gibi sızmışlar

İsrail'in Hamas'ın elindeki rehinelerden 4'ünü kurtarmak için katliam yaptığı Nusayrat Kampı'ndaki operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İsrail askerlerinin kampa 'insani yardım aracı' görünümlü tırlarla geldiği tespit edildi. İsrail böylece Gazze'deki gıda ihtiyacını ve ablukayı tuzak olarak kullanıp 7 Ekim'den sonraki büyük katliamlardan birini yaptı. 4 rehineyi kurtarma bahanesiyle gelen askerlerin ABD'den istihbarat aldığı da öğrenildi. İşte detaylar...