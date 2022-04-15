Buça’da kaybolan Karina Yershova hakkında kan donduran detaylar! İşkence ve tecavüz...
Dünya günlerdir devam eden Ukrayna ve Rusya savaşını konuşurken bölgeden gelen detaylar kan dondurdu. Buça'da Rus işgali sırasında ortadan kaybolan 23 yaşındaki Karina Yershova'nın vücudunda işkence ve tecavüz izleri olduğu açıklandı.
Dünya haftalardır Ukrayna'dan gelen görüntülerin şoku içerisinde...
Rus birliklerin Kiev bölgesinden çekilmesi ile Ukrayna ordusu pek çok bölgeyi geri almış, Ukrayna askerleri ile bölgeye giren gazeteciler Buça'da yüzlerce cansız sivil ile karşılaşmıştı.
İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan haber ise bölgedeki dehşetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
İŞKENCE VE TECAVÜZ İZLERİ BULUNDU
Buça, Rus kontrolündeyken kaybolan ve haftalar sonra cansız bedeni bulunan Karina Yershova'nın vücudunda işkence ve tecavüz izleri belirlendi.
Haberde Yershova'nın bir tırnağı hariç hepsinin çekildiği bilgisi yer aldı. Bu kadına işkence uygulandığı şeklinde yorumlanırken Gazeteye konuşan acılı baba, 'Çok yakın mesafeden vurulmuş... Kafasının neredeyse yarısı yoktu' dedi.
'Sanki savaşmaya çalışıyormuş gibi bir haldeydi' diyen acılı baba şu ifadeleri kullandı;
'Vücudunun alt kısmını görmedik, sadece üst kısmını gördük. Ancak gördüklerimiz vücudunun geri kalanında neler olabileceği konusunda bize korkunç bir fikir veriyor.'
'TECAVÜZÜ SİLAH OLARAK KULLANIYORLAR'
Bölgeden kan donduran görüntüler gelmeye devam ederken işgalci birliklerin Ukraynalı kadınlara karşı tecavüzü bir savaş aracı olarak kullandığı bildiriliyor.