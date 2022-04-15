Buça’da kaybolan Karina Yershova hakkında kan donduran detaylar! İşkence ve tecavüz...

Haberde Yershova'nın bir tırnağı hariç hepsinin çekildiği bilgisi yer aldı. Bu kadına işkence uygulandığı şeklinde yorumlanırken Gazeteye konuşan acılı baba, 'Çok yakın mesafeden vurulmuş... Kafasının neredeyse yarısı yoktu' dedi.

'Sanki savaşmaya çalışıyormuş gibi bir haldeydi' diyen acılı baba şu ifadeleri kullandı;

'Vücudunun alt kısmını görmedik, sadece üst kısmını gördük. Ancak gördüklerimiz vücudunun geri kalanında neler olabileceği konusunda bize korkunç bir fikir veriyor.'