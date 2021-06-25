İsrail'de yeni bir insan türü keşfedildi! Dünya bu haberi konuşuyor...

İsrail'de devam eden kazı çalışmalarında 100 bin yıldan daha uzun bir süre önce yaşadığı tespit edilen ve daha önce keşfedilmemiş bir insan türüne raslandı. Bilim insanları keşfedilen türe "Nesher Ramla Homo Type" adını verdi.

25.06.2021 13:35 - Son Güncelleme: 25.06.2021 13:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





