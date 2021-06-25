İsrail'de yeni bir insan türü keşfedildi! Dünya bu haberi konuşuyor...
İsrail'de devam eden kazı çalışmalarında 100 bin yıldan daha uzun bir süre önce yaşadığı tespit edilen ve daha önce keşfedilmemiş bir insan türüne raslandı. Bilim insanları keşfedilen türe "Nesher Ramla Homo Type" adını verdi.
25.06.2021 13:35
- Son Güncelleme: 25.06.2021 13:35
İsrail'de yürütülen çalışmalarda 100 bin yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış ve daha önce keşfedilmemiş bir insan türüne rastlandı.
İsrail'de bilim insanları yeni bir antik insan türü keşfetti. Ramla kenti yakınlarında yürütülen çalışmalarda 100 bin yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış ve daha önce keşfedilmemiş bir insan türü bulunduğu duyuruldu.
Araştırma ekibi, bulunan kalıntının Avrupa'da Neandertallere ve Asya'daki diğer insanlara kıyasla daha eski bir türden geldiğini düşünüyor.
Bilim insanları keşfe "Nesher Ramla Homo Type" adını verdiklerini belirtirken, bunların çok eski bir insan grubunun son üyelerinden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
Tel Aviv Üniversitesinden Dr. Hila May, yapılan çalışmanın insanlığın gelişimine ışık tuttuğunu belirtti.