David Rothschild'den Trump'a: "Kapa çeneni, aptal!" Rothschild ailesi kimdir?
Uluslararası finans alanında Rothschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur! Kralları, dükleri, psikoposları çok rahat bir şekilde kullanabilen bu aile hakkında tarih boyunca birçok şey yazılmış, çizilmiştir. Ünlü aile son olarak, David Rothschild'in ABD Başkanı Donald Trump'a Twitter'dan "Kapa çeneni" ve "Aptal" demesiyle bir kez daha dünya gündemine oturdu.
Başkan Trump'ın Twitter'da FED hakkında yaptığı bir paylaşıma yorum yapan milyarder David Mayer de Rothschild, "Gerçekten kapa çeneni! Başkan Trump FED ile alakalı her konuşuşunda piyasa çakılıyor." yorumunu yaptı.
Daha da ileri giden David Mayer de Rothschild; Trump hakkında "Sadece çenesini kapatıp hiçbir şey yapmamayı beceremeyecek kadar salak mı?" ifadelerini kullandı.
Peki Başkan Trump'la bu şekilde konuşabilen David Mayer de Rothschild'in mensup olduğu Rothschild ailesi kim, "dünyayı yönettikleri" söylentisi doğru mu, nasıl bu kadar güçlü ve zengin oldular? İşte Rothschild ailesinin sırlarla doly hikayesi...
1. ROTSCHİLD AİLESİ NASIL DOĞDU?
Uluslararası finans alanında Rotschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur.