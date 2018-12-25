David Rothschild'den Trump'a: "Kapa çeneni, aptal!" Rothschild ailesi kimdir?

Peki Başkan Trump'la bu şekilde konuşabilen David Mayer de Rothschild'in mensup olduğu Rothschild ailesi kim, "dünyayı yönettikleri" söylentisi doğru mu, nasıl bu kadar güçlü ve zengin oldular? İşte Rothschild ailesinin sırlarla doly hikayesi...



1. ROTSCHİLD AİLESİ NASIL DOĞDU?

Uluslararası finans alanında Rotschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur.