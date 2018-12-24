Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor? İşte ülkelerin nükleer güçleri...

Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 14.995 nükleer silah bulunuyor. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyorlar.

24 Aralık 2018 Pazartesi, 21:23:11 Güncelleme: 21:53:15
Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor? İşte ülkelerin nükleer güçleri...

Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 14.995 nükleer silah bulunuyor. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyorlar.

Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor? İşte ülkelerin nükleer güçleri...

Şu anda elindeki nükleer silahlar az olmasına rağmen en tehlikeli ülke olarak gösterilen Kuzey Kore'nin elinde kaç tane nükleer silah olduğunu biliyor musunuz?

Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor? İşte ülkelerin nükleer güçleri...

İşte Business Insider'a göre ülkelerin nükleer güçleri...

Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor? İşte ülkelerin nükleer güçleri...

Ülke: Rusya

Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor? İşte ülkelerin nükleer güçleri...

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