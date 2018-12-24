Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor? İşte ülkelerin nükleer güçleri...

Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 14.995 nükleer silah bulunuyor. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyorlar.

24 Aralık 2018 Pazartesi, 21:23:11 Güncelleme: 21:53:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





