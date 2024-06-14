İsrail bir aileyi daha yok etti! Ateşkes kararına rağmen katliam: Deyr el Balah’ta enkazdan cesetler çıkarıldı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan gelen ateşkes kararı İsrail'i durdurmuyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Balah kentine saldırdı. Abu Aişa ailesine ait eve düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybeden cesetleri yıkılan binaların enkazı arasından çıkarıldı.