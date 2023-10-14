İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor! İşte yıkımın kareleri...

İşgalci İsrail abluka altında tuttuğu Gazze 'de büyük bir katliama imza atarak insanlık suçu işliyor.

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7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daha da artırdı.