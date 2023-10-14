İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor! İşte yıkımın kareleri...
İşgalci İsrail abluka altına aldığı Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Bölgenin elektiriğini ve suyunu kesen işgalciler fosfor bombalarıyla saldırıyor. Son verilere göre İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk, 370'i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin yaralandı. İşte bölgede yıkımın kareleri...
Kadın, çocuk dinlemeyen işgalci İsrail Filistinlileri fosfor bombalarıyla vururken Gazze'ye ölüm kusuyor! Bölgede elektriği suyu ve gıda gidişini kesen İsrail'e ABD silah desteği sağlıyor. Batı ise savaş suçuna karşı gözlerini kapatıp İsrail'i gazlıyor.