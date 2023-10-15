Hamas'ın esir aldığı İsraillilerin yakınlarından Netanyahu'ya istifa çağrısı: Tüm sorumlu sensin ellerin kana bulandı!

Hamas'ın İsrail 'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından bölgede tansiyon yükselirken, İsrail'in Gazze 'ye yönelik insanlık dışı saldırıları dünya kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Barbarlıkta sınır tanımayan; çocuk-kadın ayırt etmeksizin yüzlerce masum sivilin ölümüne neden olan İsrail, bölgeye yiyecek, elektrik ve yakıt akışını da kesti. Abluka altındaki Gazze'de insani krizi derinleştiren İsrail'in saldırıları devam ederken, Hamas tarafından esir alınan İsrailliler, hükümet aleyhinde gösteri düzenledi. İşte detaylar...

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Gazze'deki İsrailli esirler için mum yakan İsrailliler, yakınlarının fotoğraflarını Savunma Bakanlığının bahçe duvarlarına yapıştırdı.

Gazze'deki İsrailli esir ailelerine destek için gösteriye katılan Merav Bar, yaptığı açıklamada, "İki tarafta da insanların öldürülmesine karşı olduğunu göstermek için gösteriye katıldığını" belirterek, "İnsanlara diyorum ki akan kanı durdurun. Konuşmaya başlayın. Geçen hafta İsrail'de olanlar korkunçtu ama intikam kimseyi geri getirmez, buradaki durumu daha iyi yapmaz. Hepimiz insanız, şunu bilmemiz gerekir ki sınırın iki tarafında da ümit isteyen insanlar var. Eğer ümidi bitirirsek bu duruma geliriz." diye konuştu.