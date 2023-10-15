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Hamas'ın esir aldığı İsraillilerin yakınlarından Netanyahu'ya istifa çağrısı: Tüm sorumlu sensin ellerin kana bulandı!

Dünya'nın dakika dakika takip ettiği Orta Doğu'da İsrail resmen soykırım yapıyor. Gazze'yi bomba yağmuruna tutan işgalci İsrail, 9 günde 2 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Çatışma devam ederken Hamas'ın esir aldığı İsraillilerin yakınları Netanyahu'ya tepki gösterdi. Gösteri düzenleyen İsrailliler "Netanyahu ellerin kana bulaştı", "Esirleri hemen geri getirin" ve "Güven kalmadı, istifa" yazılı pankartlar taşıdı. Öte yandan İsrail'deki Diyalog Merkezi'nin (Dialog Center) ülke genelinde 620 Yahudi ile yaptığı ankete göre, katılanların yüzde 86'sı Gazze'deki Filistinli grupların saldırısından ülke yönetimini sorumlu tutuyor.

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 10:55 Güncelleme 15 Ekim 2023, 10:55
Hamas’ın esir aldığı İsraillilerin yakınlarından Netanyahu’ya istifa çağrısı: Tüm sorumlu sensin ellerin kana bulandı! 1

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından bölgede tansiyon yükselirken, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları dünya kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Barbarlıkta sınır tanımayan; çocuk-kadın ayırt etmeksizin yüzlerce masum sivilin ölümüne neden olan İsrail, bölgeye yiyecek, elektrik ve yakıt akışını da kesti. Abluka altındaki Gazze'de insani krizi derinleştiren İsrail'in saldırıları devam ederken, Hamas tarafından esir alınan İsrailliler, hükümet aleyhinde gösteri düzenledi. İşte detaylar...

Hamas’ın esir aldığı İsraillilerin yakınlarından Netanyahu’ya istifa çağrısı: Tüm sorumlu sensin ellerin kana bulandı! 2

"İNTİKAM KİMSEYİ GERİ GETİRMEZ"

Başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde, yüzlerce İsrailli toplandı. Abluka altındaki Gaze Şeridindeki Filistinli silahlı grupların esir alınan İsraillilerin yakınları hükümetten sevdiklerini geri getirmesini istedi.

Hamas’ın esir aldığı İsraillilerin yakınlarından Netanyahu’ya istifa çağrısı: Tüm sorumlu sensin ellerin kana bulandı! 3

Gazze'deki İsrailli esirler için mum yakan İsrailliler, yakınlarının fotoğraflarını Savunma Bakanlığının bahçe duvarlarına yapıştırdı.

Gazze'deki İsrailli esir ailelerine destek için gösteriye katılan Merav Bar, yaptığı açıklamada, "İki tarafta da insanların öldürülmesine karşı olduğunu göstermek için gösteriye katıldığını" belirterek, "İnsanlara diyorum ki akan kanı durdurun. Konuşmaya başlayın. Geçen hafta İsrail'de olanlar korkunçtu ama intikam kimseyi geri getirmez, buradaki durumu daha iyi yapmaz. Hepimiz insanız, şunu bilmemiz gerekir ki sınırın iki tarafında da ümit isteyen insanlar var. Eğer ümidi bitirirsek bu duruma geliriz." diye konuştu.

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