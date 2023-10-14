1000 yıldır aranıyordu Hazine Akdeniz’de çıktı! Büyük İskender koca bir şehri buraya saklamış! Çil çil altınlar göz kamaştırdı

Büyük İskender'in kayıp hazinesi, tarih meraklıları ve arkeologlar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Akdeniz sularının derinliklerinde bulunan bu hazine, yüzyıllardır kayıp olarak kabul ediliyordu. Büyük İskender'in zaferlerinin ardından topladığı zenginliklerin ve antik eserlerin bir araya geldiği bu hazinenin yeniden bulunması, tarihi bir olay olarak kayıtlara geçecek gibi görünüyor. Hazine, altın paralar, mücevherler, antik vazolar ve heykeller gibi bir dizi tarihi eseri içeriyor. Bu buluntu, hem tarihçilere hem de arkeologlara antik dünyaya dair yeni bilgiler sunma potansiyeline sahip. Ayrıca, bu keşif tarihi eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da büyük bir öneme sahiptir.
Fransız deniz arkeoloğu Franck Goddio'nun önderliğinde gerçekleştirilen son keşif, tarih sayfalarında büyük bir yere sahip Büyük İskender'in hikayesini yeniden canlandırdı. MÖ 331 yılında Büyük İskender'in İskenderiye'yi kurmasıyla Akdeniz'in önemli bir limanı olarak bilinen Mısır, bin yıl önceki kayıp şehriyle tekrar gündeme geldi. Bu tarihi keşif, sular altında kalan şehri ve Büyük İskender'in kayıp hazineye dair sırları gün yüzüne çıkard.
Fransız Franck Goddio'nun en ilgi çeken keşfi Heracleion ile ilgili Mısır'ın tarih ve Denizcilik mirasının en önemli temsilcisi olduğunu dile getirdi.
Mısır'ın Akdeniz'deki en büyük limanı olarak bilinen Heracleion bin yılda fazladır orada saklanıyormuş.
KAYIP HAZİNE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Su altında kalan Heracleion'u inceleyen Goddio, sular altındaki kalıntıların arasında bulunan hazineleri de su yüzeyine çıkardı. Paylaşılan görüntüler arasında takılar, gümüş tabaklar, Mısır'ın hiyerogliflerinden sembol olan Djed ve seramik el kitabı dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra mavi lapis luzuli taşından yapılmış olan Mısır hiyerogliflerinden sütun benzeri bir sembol olan bir Djed ve bununla birlikte tortudan dışarı çıkmış olan ürkütücü bir seramik elde bulunuyor.