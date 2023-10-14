1000 yıldır aranıyordu Hazine Akdeniz’de çıktı! Büyük İskender koca bir şehri buraya saklamış! Çil çil altınlar göz kamaştırdı

Fransız deniz arkeoloğu Franck Goddio'nun önderliğinde gerçekleştirilen son keşif, tarih sayfalarında büyük bir yere sahip Büyük İskender 'in hikayesini yeniden canlandırdı. MÖ 331 yılında Büyük İskender'in İskenderiye'yi kurmasıyla Akdeniz 'in önemli bir limanı olarak bilinen Mısır, bin yıl önceki kayıp şehriyle tekrar gündeme geldi. Bu tarihi keşif, sular altında kalan şehri ve Büyük İskender'in kayıp hazineye dair sırları gün yüzüne çıkard.

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Fransız Franck Goddio'nun en ilgi çeken keşfi Heracleion ile ilgili Mısır'ın tarih ve Denizcilik mirasının en önemli temsilcisi olduğunu dile getirdi.

Mısır'ın Akdeniz'deki en büyük limanı olarak bilinen Heracleion bin yılda fazladır orada saklanıyormuş.