ABD Başkanı Joe Biden'dan skandal "Gazze" şakası! Sosyal medyada büyük tepki çekti

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 221 kişi hayatını kaybetmişti. ABD, İsrail'i saldırılardan dolayı kınamak yerine arka çıkmayı tercih etti. Öte yandan Ford'un yeni elektrikli aracını test eden ABD Başkanı Joe Biden, bu sırada gazetecilerden gelen Gazze'deki gelişmeler hakkında gelen bir soruya verdiği "şaka" içerikli cevap ile tepkilerin hedefi oldu.

19.05.2021 16:13 - Son Güncelleme: 19.05.2021 16:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





