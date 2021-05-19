ABD Başkanı Joe Biden'dan skandal "Gazze" şakası! Sosyal medyada büyük tepki çekti
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 221 kişi hayatını kaybetmişti. ABD, İsrail'i saldırılardan dolayı kınamak yerine arka çıkmayı tercih etti. Öte yandan Ford'un yeni elektrikli aracını test eden ABD Başkanı Joe Biden, bu sırada gazetecilerden gelen Gazze'deki gelişmeler hakkında gelen bir soruya verdiği "şaka" içerikli cevap ile tepkilerin hedefi oldu.
19.05.2021 16:13
- Son Güncelleme: 19.05.2021 16:22
ABD Başkanı Joe Biden Ford'un 'F-150' isimli yeni elektrikli aracını test etmek için Dearborn, Michigan'daydı.
Biden, test sahasında gazeteciler ile sohbet ettiği sırada çok konuşulacak bir şaka yaptı.
Bir muhabirden gelen 'Sayın Başkan, çok önemli olduğu için oradan uzaklaşmadan önce size İsrail hakkında hızlı bir soru sorabilir miyim?' sorusuna Biden şu yanıtı verdi;
'Hayır soramazsın. Ben arabayı kullanmaya başladığımda önüme geçersen o başka.'
Biden'ın bu cevabı çevredeki muhabirleri güldürse de videonun sosyal medyaya düşmesi ile işin rengi değişti.