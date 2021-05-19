Hindistan'da korkunç görüntü! Virüsten daha beter: Köpekler gömülen cesetleri teker teker...
Koronavirüs pandemisi dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aşı çalışmalarının hız kazanması ile birlikte aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerde koronavirüs kontrol altına alınmaya çalışılırken Hindistan gibi ülkelerde ise mutasyon faciası yaşanıyor. Hindistan'da 26 milyon koronavirüs vakası yaşanırken, mutasyon nedeniyle 283 bin kişi yaşamını yitirmiş durumda. Hindistan'da sahil kıyılarına gömülen cesetleri yemeye başladı.
19.05.2021 22:25
- Son Güncelleme: 19.05.2021 22:29
Günlük en fazla ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka 25 milyon 496 bin 330'a, toplam can kaybı ise 283 bin 248'e ulaştı. 3 milyon 226 bin 719 hastanın tedavisinin sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı dün salgının ikinci dalgasının etkisindeki ülkede, durumun stabil hale geldiğini açıklamıştı.
185 MİLYON 809 BİN 302 DOZ AŞI YAPILDI
Hindistan'da 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında yaklaşık 185 milyon 809 bin 302 doz aşı yapıldığı bildirildi. Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmazken, ülkenin en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, aşı tedarikinde sıkıntılar yaşandığını bildiriyor.