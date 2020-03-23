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İspanya'da şoke eden görüntü! Hastalar yerlerde yatıyor!

İspanya'da şoke eden görüntü! İlk olarak Kasım ayında Çin'de ortaya çıkan ve her geçen gün dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs en çok İtalya ve İspanya'yı vurdu. İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı virüsün sıfır noktası olan Çin'i geçti. İtalya'da koronavirüsle mücadele için çalışan doktorlar sadece bir günde 13 bin vakanın tespit edildiğini açıkladı. İspanya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bir günde 462 artarak 2 bin 182'ye yükseldi. Tüm bu gelişmeler üst üste yaşanırken İspanya'dan gelen görüntüler şoke etti. Madrid'de bir hastanede çekilen görüntülerde hastaların yerlerde yattığı görüldü. İşte tüm detaylar…

23.03.2020 15:09 - Son Güncelleme: 23.03.2020 15:09
İspanya'da şoke eden görüntü! Hastalar yerlerde yatıyor!

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 339 bini aştı. Salgınında can kaybı 14 bin 700'ü aştı.

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İspanya'da şoke eden görüntü! Hastalar yerlerde yatıyor!

Verilere göre, yeni tip Coronavirüs yüzünden en fazla can kaybının yaşandığı ülke 5 bin 476 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İspanya'da şoke eden görüntü! Hastalar yerlerde yatıyor!

İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, Covid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 270 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

İspanya'da şoke eden görüntü! Hastalar yerlerde yatıyor!

Yeni tip Coronavirüs salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İspanya'da 2 bin 182 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da şoke eden görüntü! Hastalar yerlerde yatıyor!

Covid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da ise 1685 kişi yaşamını yitirdi.

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