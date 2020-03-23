İspanya'da şoke eden görüntü! Hastalar yerlerde yatıyor!
İspanya'da şoke eden görüntü! İlk olarak Kasım ayında Çin'de ortaya çıkan ve her geçen gün dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs en çok İtalya ve İspanya'yı vurdu. İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı virüsün sıfır noktası olan Çin'i geçti. İtalya'da koronavirüsle mücadele için çalışan doktorlar sadece bir günde 13 bin vakanın tespit edildiğini açıkladı. İspanya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bir günde 462 artarak 2 bin 182'ye yükseldi. Tüm bu gelişmeler üst üste yaşanırken İspanya'dan gelen görüntüler şoke etti. Madrid'de bir hastanede çekilen görüntülerde hastaların yerlerde yattığı görüldü. İşte tüm detaylar…
23.03.2020 15:09
- Son Güncelleme: 23.03.2020 15:09
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