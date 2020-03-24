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Son dakika: COVID-19 salgınının sıfır noktası Wuhan'da karantina sona eriyor!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 16 bin 559'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 381 bin 598'e yükselirken; 101 bin 806 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 1853 kişi yaşamını yitirirken; 42 bin 339 kişide koronavirüs tespit edildi. Gelen son dakika haberine göre dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının sıfır noktası Wuhan'da karantina sona eriyor.

24.03.2020 10:50 - Son Güncelleme: 24.03.2020 11:20
Son dakika: COVID-19 salgınının sıfır noktası Wuhan'da karantina sona eriyor!

Pekin yönetimi dünya çapında salgına dönüşen COVID-19'un merkez üssü olan Hubei eyaletinde karantina yasaklarını 25 Mart itibarıyla kaldıracaklarını açıkladı.

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Son dakika: COVID-19 salgınının sıfır noktası Wuhan'da karantina sona eriyor!

Otoriteler eyaletin başkenti Wuhan'da karantina önlemlerinin 8 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu.

Son dakika: COVID-19 salgınının sıfır noktası Wuhan'da karantina sona eriyor!

Virüs salgını aralık ayı başlarında ilk kez Wuhan'da ortaya çıkmıştı.

Yetkililer bu salgına bölgede yaşayan 60 milyona yakın insanı karantinaya alarak önlemleri hayata geçirmişti.

Son dakika: COVID-19 salgınının sıfır noktası Wuhan'da karantina sona eriyor!

Hubei eyaletinde 67 bin 801 corona virüs vakası bildirildi ve hastalığa bağlı semptomlar nedeniyle 3 bin 160 insan yaşamını yitirdi.

Son dakika: COVID-19 salgınının sıfır noktası Wuhan'da karantina sona eriyor!

Ancak son bir haftada Hubei'de yeni vaka sayısı ciddi şekilde azaldı ve hiç görülmemeye başlandı.

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