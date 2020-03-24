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Son dakika: COVID-19 salgınının sıfır noktası Wuhan'da karantina sona eriyor!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 16 bin 559'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 381 bin 598'e yükselirken; 101 bin 806 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 1853 kişi yaşamını yitirirken; 42 bin 339 kişide koronavirüs tespit edildi. Gelen son dakika haberine göre dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının sıfır noktası Wuhan'da karantina sona eriyor.

24.03.2020 10:50 - Son Güncelleme: 24.03.2020 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





