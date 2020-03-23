Fransa'da halk corona virüsten kırılırken bu görüntü şoke etti! '2 saat içinde boğuluyorlar!'
Virüsün doğduğu yer olan Çin, salgını kontrol altına aldı, corona virüsün yeni merkez noktası artık Avrupa. Dünya çağında 336 bini aşkın kişiye corona virüsü bulaştı. Ölü sayısı da 14 bin 600'ü geçti. En çok etkilenen ülke şu an için İtalya. Ancak koronavirüs İngiltere ve Fransa'da da yavaş yavaş etkisii gösteriyor. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın uyarılarını dikkate almayan halk, hafta sonu sıcak havanın da etkisiyle parklara ve sahillere akın etti. Salgının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan Fransa'da ise doktorlar önemli uyarılarda bulunurken sosyal medya öyle bir görüntü yayıldı ki, görenleri tüyleri diken diken oldu.
Corona virüsü dünyaya diz çktürmeye devam ediyor. Dünya çağında virüs bulaşan k,i, sayısı 336 bini aştı. Ölü sayısı ise 14 bin 600'ü geçti. Asya dışındaki ülkelerde durum kötüye gitmeye devam ediyor. Hem ABD hem de Avrupa'da vaka sayılarında patlama yaşandı. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın uyarılarını dikkate almayan halk, hafta sonu parklara ve sahillere akın etti. Salgının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan Fransa'da ise doktorlar önemli uyarılarda bulundu. İşte corona virüsüne dair son dakika gelişmeleri...
Gazetelerde İngiltere'deki koronavirüs salgınının ölü sayısının 5 bini aştığı İtalya'nın sadece 14 gün gerisinde olduğu ifade ediliyor ve yapılan tüm 'evde kalın' uyarılarına rağmen halkın parkları, sahilleri doldurduğu vurgulanıyor.
Guardian gazetesi "İngiltere, İtalya benzeri karantina koşullarında yaşamaya başlayabilir" başlığıyla verdiği haberinde, "Haftasonu boyunca parklardan, plajlardan ve pazarlardan gelen fotoğraf ve görüntüler yetkilileri alarma geçirdi.