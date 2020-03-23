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Fransa'da halk corona virüsten kırılırken bu görüntü şoke etti! '2 saat içinde boğuluyorlar!'

Virüsün doğduğu yer olan Çin, salgını kontrol altına aldı, corona virüsün yeni merkez noktası artık Avrupa. Dünya çağında 336 bini aşkın kişiye corona virüsü bulaştı. Ölü sayısı da 14 bin 600'ü geçti. En çok etkilenen ülke şu an için İtalya. Ancak koronavirüs İngiltere ve Fransa'da da yavaş yavaş etkisii gösteriyor. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın uyarılarını dikkate almayan halk, hafta sonu sıcak havanın da etkisiyle parklara ve sahillere akın etti. Salgının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan Fransa'da ise doktorlar önemli uyarılarda bulunurken sosyal medya öyle bir görüntü yayıldı ki, görenleri tüyleri diken diken oldu.

23.03.2020 11:29 - Son Güncelleme: 23.03.2020 11:35
Fransa'da halk corona virüsten kırılırken bu görüntü şoke etti! '2 saat içinde boğuluyorlar!'

Corona virüsü dünyaya diz çktürmeye devam ediyor. Dünya çağında virüs bulaşan k,i, sayısı 336 bini aştı. Ölü sayısı ise 14 bin 600'ü geçti. Asya dışındaki ülkelerde durum kötüye gitmeye devam ediyor. Hem ABD hem de Avrupa'da vaka sayılarında patlama yaşandı. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın uyarılarını dikkate almayan halk, hafta sonu parklara ve sahillere akın etti. Salgının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan Fransa'da ise doktorlar önemli uyarılarda bulundu. İşte corona virüsüne dair son dakika gelişmeleri...

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Fransa'da halk corona virüsten kırılırken bu görüntü şoke etti! '2 saat içinde boğuluyorlar!'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın halka "sosyal mesafeyi koruyun yoksa çok yakında daha katı yasaklar gündeme gelecek" açıklamaları, İngiltere'deki tüm gazetelerin manşetlerine taşınmış durumda.

Fransa'da halk corona virüsten kırılırken bu görüntü şoke etti! '2 saat içinde boğuluyorlar!'

Gazetelerde İngiltere'deki koronavirüs salgınının ölü sayısının 5 bini aştığı İtalya'nın sadece 14 gün gerisinde olduğu ifade ediliyor ve yapılan tüm 'evde kalın' uyarılarına rağmen halkın parkları, sahilleri doldurduğu vurgulanıyor.

Guardian gazetesi "İngiltere, İtalya benzeri karantina koşullarında yaşamaya başlayabilir" başlığıyla verdiği haberinde, "Haftasonu boyunca parklardan, plajlardan ve pazarlardan gelen fotoğraf ve görüntüler yetkilileri alarma geçirdi.

Fransa'da halk corona virüsten kırılırken bu görüntü şoke etti! '2 saat içinde boğuluyorlar!'

Ülkede açıklanan son rakamlara göre COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e yükselirken, akşam saatlerin de 18 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği resmi kayıtlara geçti. Bu haber ülkede büyük yankı buldu.

Fransa'da halk corona virüsten kırılırken bu görüntü şoke etti! '2 saat içinde boğuluyorlar!'

Dün açıklanan resmi rakamların ardından ölen kişi sayısı 48 kişi artarak toplam vaka sayısı 5 bin 683 kişiye yükseldi. 18 yaşında hayatını kaybeden kişinin kimlik bilgileri açıklanmazken, sağlık durumuyla alakalı da bilgi verilmedi.

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