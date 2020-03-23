Haberler Galeri Dünya Fransa'da halk corona virüsten kırılırken bu görüntü şoke etti! '2 saat içinde boğuluyorlar!'

Fransa'da halk corona virüsten kırılırken bu görüntü şoke etti! '2 saat içinde boğuluyorlar!'

Virüsün doğduğu yer olan Çin, salgını kontrol altına aldı, corona virüsün yeni merkez noktası artık Avrupa. Dünya çağında 336 bini aşkın kişiye corona virüsü bulaştı. Ölü sayısı da 14 bin 600'ü geçti. En çok etkilenen ülke şu an için İtalya. Ancak koronavirüs İngiltere ve Fransa'da da yavaş yavaş etkisii gösteriyor. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın uyarılarını dikkate almayan halk, hafta sonu sıcak havanın da etkisiyle parklara ve sahillere akın etti. Salgının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan Fransa'da ise doktorlar önemli uyarılarda bulunurken sosyal medya öyle bir görüntü yayıldı ki, görenleri tüyleri diken diken oldu.

23.03.2020 11:29 - Son Güncelleme: 23.03.2020 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





