İspanya'da sağlık çalışanları protesto için soyundu!
Koronavirüse dair son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Salgın tüm dünyaya diz çöktürmeye devam ederken, ikinci dalga ülkeleri bir bir vuruyor. Henüz virüsün ilk dalgası kontrol altına alınmadan gevşetilen kısıtlamalar nedeniyle, vaka sayılarının kontrol edilemeyecek şekilde artması ülkeleri çok zor durumda bıraktı.
21.10.2020 16:21
- Son Güncelleme: 21.10.2020 16:21
AVRUPA'DA DURUM ÇOK KRİTİK
Milliyet'in haberine göre, Avrupa, pandemide ikinci dalgayı çok sert yaşıyor. Özellikle ikinci dalgadan en ağır etkilenen ülkeler arasında yer alan Belçika yeniden alarm veriyor. Ülkede vaka artışları önlenemezken hastanelerde yer sorunu yaşanma ihtimali yeniden gündeme geldi.
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