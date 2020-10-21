Haberler Galeri Dünya İspanya'da sağlık çalışanları protesto için soyundu!

İspanya'da sağlık çalışanları protesto için soyundu!

Koronavirüse dair son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Salgın tüm dünyaya diz çöktürmeye devam ederken, ikinci dalga ülkeleri bir bir vuruyor. Henüz virüsün ilk dalgası kontrol altına alınmadan gevşetilen kısıtlamalar nedeniyle, vaka sayılarının kontrol edilemeyecek şekilde artması ülkeleri çok zor durumda bıraktı.

21.10.2020 16:21 - Son Güncelleme: 21.10.2020 16:21
İspanya'da sağlık çalışanları protesto için soyundu!

Dünyanın dört bir yanından koronavirüse dair korkutucu gelişmeler gelmeye devam ediyor. Yetkililer ikinci dalgaya karşı önlemler almaya çalışırken, vakalar hızla artmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İspanya'da sağlık çalışanları protesto için soyundu!

Neredeyse onuncu ayını doldurmak üzere olan salgında hem vaka hem de ölüm sayılarında ilk sırada yer alan ABD'de, koronavirüs seçimin de bir numaralı gündemi ve Trump yönetimi zor durumda.

İspanya'da sağlık çalışanları protesto için soyundu!

Son 24 saatte 60 bini aşkın teşhisin konulduğu, 917 insanın öldüğü ülkede, birçok eyalette günlük vaka sayıları rekor sayılara ulaştı. Son anketlere göre, her 100 ABD'li seçmenden 62'si oy verirken koronavirüs salgınının kararlarında etkili olacağını söylüyor.

İspanya'da sağlık çalışanları protesto için soyundu!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında en kötü etkilenen ülke olan ABD'de, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 71 bin 954 artışla 8 milyon 459 bin 967'ye yükseldi. Ülkede ölenlerin sayısı 225 bini aştı ve 225 bin 269'a yükseldi.

İspanya'da sağlık çalışanları protesto için soyundu!

AVRUPA'DA DURUM ÇOK KRİTİK
Milliyet'in haberine göre, Avrupa, pandemide ikinci dalgayı çok sert yaşıyor. Özellikle ikinci dalgadan en ağır etkilenen ülkeler arasında yer alan Belçika yeniden alarm veriyor. Ülkede vaka artışları önlenemezken hastanelerde yer sorunu yaşanma ihtimali yeniden gündeme geldi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ermenistan ordusuna ağır darbe! Ele geçirilen askeri araçlar böyle görüntülendi
Ermenistan ordusuna ağır darbe! Ele geçirilen askeri araçlar böyle görüntülendi