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Ermenistan ordusuna ağır darbe! Ele geçirilen askeri araçlar böyle görüntülendi

Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermenistan'a ait askeri araçların bir kısmını gazeteciler tarafından görüntüledi. Operasyon sırasında ele geçirilen araçların içinde Ermenistan askerlerine ait evrak, üniforma, postal, kask ve kişisel malzeme de yer alıyor.

AA
21.10.2020 15:45 - Son Güncelleme: 21.10.2020 16:05
Ermenistan ordusuna ağır darbe! Ele geçirilen askeri araçlar böyle görüntülendi

Ermenistan ordusuna ait Rus yapımı personel ve yük taşıyıcı araçlar, Azerbaycan'ın Yevlah kentindeki bir askeri üsse getirildi.

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Ermenistan ordusuna ağır darbe! Ele geçirilen askeri araçlar böyle görüntülendi

AA muhabirine konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen Azerbaycan ordusunda görevli askeri yetkilinin verdiği bilgilere göre, askeri araçlar, Ermenistan'ın işgalinde bulunan Sugovuşan'a bağlı Taliş köyünde ele geçirildi.

Ermenistan ordusuna ağır darbe! Ele geçirilen askeri araçlar böyle görüntülendi

Ermenistan askerlerinin operasyon sırasında çok sayıda araç ve mühimmatı geride bıraktığını belirten yetkili, üsse getirilen araçların ele geçirilen ganimetlerin bir kısmı olduğunu ifade etti.

Ermenistan ordusuna ağır darbe! Ele geçirilen askeri araçlar böyle görüntülendi

Operasyon sırasında ele geçirilen araçların içinde Ermenistan askerlerine ait evrak, üniforma, postal, kask ve kişisel malzeme de yer alıyor.

Ermenistan ordusuna ağır darbe! Ele geçirilen askeri araçlar böyle görüntülendi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, 3 Ekim'de, 1994'ten bu yana Ermenistan işgalinde bulunan Sugovuşan bölgesinin geri alındığını bildirmişti.

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