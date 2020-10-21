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Ermenistan ordusuna ağır darbe! Ele geçirilen askeri araçlar böyle görüntülendi

Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermenistan'a ait askeri araçların bir kısmını gazeteciler tarafından görüntüledi. Operasyon sırasında ele geçirilen araçların içinde Ermenistan askerlerine ait evrak, üniforma, postal, kask ve kişisel malzeme de yer alıyor.

21.10.2020 15:45 - Son Güncelleme: 21.10.2020 16:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





