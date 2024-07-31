İran'da şehit edilen Haniye için yurdun dört bir yanında gıyabi cenaze töreni

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda alçak suikastla şehit edildi.
Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, sloganlarla İsrail bitmeyen katliamlarını bir kez daha lanetledi.
KAYSERİ
Kayseri'de Haniye için camilerden sela okundu. Daha sonra Hunat Camii'nde öğle namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cami içinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.
YOZGAT
Hamas lideri Haniye için Yozgat İl Müftüsü Ali Gülten tarafından öğle vakti Çapanoğlu Büyük Camii'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, namaz sonrası dua edildi.
Vatandaşlar tarafından tekbir getirilerek "Kahrolsun İsrail" sloganı atıldı.