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İran'da şehit edilen Haniye için yurdun dört bir yanında gıyabi cenaze töreni

Hamas'ın politik kanadının lideri İsmail Haniye'nin İran'da bulunduğu esnada alçakça bir operasyonla şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 18:10 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 18:10
İran’da şehit edilen Haniye için yurdun dört bir yanında gıyabi cenaze töreni 1

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda alçak suikastla şehit edildi.

Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, sloganlarla İsrail bitmeyen katliamlarını bir kez daha lanetledi.

İran’da şehit edilen Haniye için yurdun dört bir yanında gıyabi cenaze töreni 2

KAYSERİ

Kayseri'de Haniye için camilerden sela okundu. Daha sonra Hunat Camii'nde öğle namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cami içinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

İran’da şehit edilen Haniye için yurdun dört bir yanında gıyabi cenaze töreni 3

YOZGAT

Hamas lideri Haniye için Yozgat İl Müftüsü Ali Gülten tarafından öğle vakti Çapanoğlu Büyük Camii'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, namaz sonrası dua edildi.

Vatandaşlar tarafından tekbir getirilerek "Kahrolsun İsrail" sloganı atıldı.

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