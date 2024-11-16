Gazze’de yaralılar ölümü bekliyor! Kemal Advan Hastanesi’nde akılalmaz trajedi: Ağrı kesici bile bulamıyorlar

İsrail ordusunun yoğun kuşatma ve saldırıları nedeniyle kaynak bulunamadığı için "felaket" durumunun yaşandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi 'nde hasta ve yaralılar ilaç ve tıbbi müdahaleden yoksun halde ölümü bekliyor.

Bir ayı aşkın süredir kuşatma altında tutulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi 'nin çevresi sık sık İsrail ordusu tarafından bombalanıyor.

İsrail'in tüm bu saldırı ve kısıtlamalarına karşı uluslararası toplumun sessizliği sürerken, hastanedeki hasta ve yaralılar her türlü imkandan yoksun halde hayatta kalmaya çalışıyor.

