İşgalci İsrail'de ortalık karıştı! Netanyahu önce istihbaratı suçladı sonra özür diledi: Kırmızı çizgiyi aştı

Soykırımcı İsrail Batı'nın desteğini arkasına alarak Gazze'de katliama devam ederken İsrailliler Başbakan Benjamin Netanyahu'nun görevden ayrılmasını istiyor.
Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun İsrail'de yarattığı şokun ardından suçlu Netanyahu ilan edildi.
İsrail gazetesi Haaretz, "Netanyahu ordu aleyhinde delil topluyor. Yaptığı özel görüşmelerde neden suçlanamayacağını açıklıyor ve sürekli istihbarat bilgisi almadığını söylüyor." İfadesini kullanırken tüm bunların Netanyahu ile ordu arasında bir güven krizi olduğunu gösterdiği belirtilirken bu krizin Gazze savaşında ortak karar almayı zorlaştırdığına dikkat çekildi.