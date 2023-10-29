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İşgalci İsrail'de ortalık karıştı! Netanyahu önce istihbaratı suçladı sonra özür diledi: Kırmızı çizgiyi aştı

Aksa Tufanı hezimetinin ardından İsrail ordusu ile Netanyahu arasında güven krizi patlak verdi. Karşılık yapılan açıklamalarda suçlamalar ve restleşmeler gerçekleşti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yükledi bir paylaşım yaptı. Netanyahu'nun bu paylaşımına ülkesindeki siyasetçilerden tepki yağdı. Gelen tepkilerin ardından geri adım atan Netanyahu, paylaşımını silerek özür diledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 16:33 Güncelleme 29 Ekim 2023, 16:54
İşgalci İsrail’de ortalık karıştı! Netanyahu önce istihbaratı suçladı sonra özür diledi: Kırmızı çizgiyi aştı 1

Soykırımcı İsrail Batı'nın desteğini arkasına alarak Gazze'de katliama devam ederken İsrailliler Başbakan Benjamin Netanyahu'nun görevden ayrılmasını istiyor.

İşgalci İsrail’de ortalık karıştı! Netanyahu önce istihbaratı suçladı sonra özür diledi: Kırmızı çizgiyi aştı 2

Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun İsrail'de yarattığı şokun ardından suçlu Netanyahu ilan edildi.

İşgalci İsrail’de ortalık karıştı! Netanyahu önce istihbaratı suçladı sonra özür diledi: Kırmızı çizgiyi aştı 3

İsrail gazetesi Haaretz, "Netanyahu ordu aleyhinde delil topluyor. Yaptığı özel görüşmelerde neden suçlanamayacağını açıklıyor ve sürekli istihbarat bilgisi almadığını söylüyor." İfadesini kullanırken tüm bunların Netanyahu ile ordu arasında bir güven krizi olduğunu gösterdiği belirtilirken bu krizin Gazze savaşında ortak karar almayı zorlaştırdığına dikkat çekildi.

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