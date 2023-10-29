Amerikalı Yahudilerden İsrail'e soykırım tepkisi 'Filistin özgür olmalı' sloganıyla yüzlerce kişi ayaklandı: Katliamdan ABD sorumlu

Son dakika haberleri... Katil İsrail Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana en ağır saldırıyı Cuma gecesi düzenledi. Gazze'de iletişim ve interneti kesen işgalci İsrail bu kez de Şifa Hastanesi yakınlarını vurdu. Karanlığa gömülen Gazze'yi aralıksız bombardıman ile aydınlatan İsrail, katliamın dünyaya duyurulmasını da engellemeye çalıştı. Yaşanan insanlık dramına dünya genelinde yüzbinlerce kişi tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında Amerikalı Yahudiler de vardı. "Barış için Yahudi Sesi" (Jewish Voice for Peace) New York'taki Grand Central İstasyonu'nda acil oturma eylemi başlattı. İsrail'ın Gazze katliamının 'soykırım' olduğunu belirten Yahudiler Gazze'de katledilen 2913 Filistinli çocuğu andı. Yapılan eylemde yaklaşık 400 kişi tutuklandı.
Dünya günlerdir İsrail'in Gazze'deki soykırımına şahit oluyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarında 8 bine yakın insanın hayatını kaybettiği açıklandı. İnsanlık suçuna duyarsız kalamayan yüzbinlerce kişi Filistin için sokaklara çıktı.
Bu kişilerin arasında İsrail'in soykırımına karşı çıkan Amerikalı Yahudiler de vardı.
Grup, "Barış için Yahudi Sesi" (JVP) adlı organizasyonun, sosyal medya platformundan yaptığı duyuru ile toplandı.
Paylaşılan duyuruda şu ifadeler yer alıyordu: