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İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı! Öfkeli halk sokağa indi | Araçları ateşe verdiler: Ortalık savaş alanına döndü

İrlanda'nın başkenti Dublin'de şehir merkezindeki bir okulun dışında meydana gelen bıçaklama olayında 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıya öfkelenen halk sokağa indi. Göstericiler, polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almadı. Polisle çatışan göstericiler, bölgedeki tramvay ile bazı araçları ateşe verdi. İşte kare kare ortalığın savaş alanına döndüğü anlar...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 03:10 Güncelleme 24 Kasım 2023, 03:10
İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı! Öfkeli halk sokağa indi | Araçları ateşe verdiler: Ortalık savaş alanına döndü 1

İrlanda'nın başkenti Dublin'de şehir merkezindeki bir okulun dışında meydana gelen bıçaklama olayında 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı! Öfkeli halk sokağa indi | Araçları ateşe verdiler: Ortalık savaş alanına döndü 2

İrlanda polisi, bıçaklı saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığını ve bu kişinin de ciddi yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.

İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı! Öfkeli halk sokağa indi | Araçları ateşe verdiler: Ortalık savaş alanına döndü 3

Sky News'te yer alan haberlere göre, Dublin'de Doğu Parnell Meydanı'nda bir okulun dışında meydana gelen bıçaklama olayında yaralanan 5 kişi arasında 3 küçük çocuk bulunuyor.

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