İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı! Öfkeli halk sokağa indi | Araçları ateşe verdiler: Ortalık savaş alanına döndü

İrlanda 'nın başkenti Dublin 'de şehir merkezindeki bir okulun dışında meydana gelen bıçaklama olayında 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

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İrlanda polisi, bıçaklı saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığını ve bu kişinin de ciddi yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.