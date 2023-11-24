Geçici ateşkes başladı! İsrail 4 gün boyunca sivilleri bombalamayacak! İşte Gazze'den ilk fotoğraflar

Katil İsrail, 49 gündür sistematik olarak soykırım yaptığı Gazze'yi 4 gün boyunca bombalamayacak. Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı. İnsani aranın başlamasıyla birlikte hastane, okul ve camilere sığınan Gazzeliler evlerine dönmeye başladı.
İsrail'in 49 gündür bombaladığı Gazze'de ateşkes sağlandı.
Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.
İnsani aranın başlamasının ardından Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail şehri Sderot'un açıklarında duyulan silahlı çatışma, şiddetli patlama sesleri azaldı.