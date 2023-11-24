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Geçici ateşkes başladı! İsrail 4 gün boyunca sivilleri bombalamayacak! İşte Gazze'den ilk fotoğraflar

Katil İsrail, 49 gündür sistematik olarak soykırım yaptığı Gazze'yi 4 gün boyunca bombalamayacak. Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı. İnsani aranın başlamasıyla birlikte hastane, okul ve camilere sığınan Gazzeliler evlerine dönmeye başladı.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 10:50 Güncelleme 24 Kasım 2023, 10:50
Geçici ateşkes başladı! İsrail 4 gün boyunca sivilleri bombalamayacak! İşte Gazze’den ilk fotoğraflar 1

İsrail'in 49 gündür bombaladığı Gazze'de ateşkes sağlandı.

Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.

Geçici ateşkes başladı! İsrail 4 gün boyunca sivilleri bombalamayacak! İşte Gazze’den ilk fotoğraflar 2

İnsani aranın başlamasının ardından Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail şehri Sderot'un açıklarında duyulan silahlı çatışma, şiddetli patlama sesleri azaldı.

Geçici ateşkes başladı! İsrail 4 gün boyunca sivilleri bombalamayacak! İşte Gazze’den ilk fotoğraflar 3

İsrail ordusunun Gazze Şeridi dışında konuşlandırdığı zırhlı araçların ve tankların hareketliliği devam etti.

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