Geçici ateşkes başladı! İsrail 4 gün boyunca sivilleri bombalamayacak! İşte Gazze'den ilk fotoğraflar

Katil İsrail, 49 gündür sistematik olarak soykırım yaptığı Gazze'yi 4 gün boyunca bombalamayacak. Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı. İnsani aranın başlamasıyla birlikte hastane, okul ve camilere sığınan Gazzeliler evlerine dönmeye başladı.