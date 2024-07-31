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Hamas Lideri İsmail Haniye suikastında Mesud Pezeşkiyan detayı! Haniye suikastının arkasında İran’ın parmağı mı var? Suikast nasıl gerçekleşti?

Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından birçok sorunun yanıtı aranıyor. Suikastın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın evine 150 metre uzaklıkta bir noktada gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Peki saldırı nasıl gerçekleşti? Haniye suikastının arkasında İran'ın parmağı mı var? Bölgesel bir savaşın fitili ateşlendi mi? Saldırının perde arkasında ne var? İşte uzman isimlerin çarpıcı yorumları...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 15:58 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 15:58
Hamas Lideri İsmail Haniye suikastında Mesud Pezeşkiyan detayı! Haniye suikastının arkasında İran’ın parmağı mı var? Suikast nasıl gerçekleşti? 1

Dünya İsrail'in Beyrut'u bombalamasını konuşurken gece saatlerinde Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban gittiği öğrenildi.

Hamas Lideri İsmail Haniye suikastında Mesud Pezeşkiyan detayı! Haniye suikastının arkasında İran’ın parmağı mı var? Suikast nasıl gerçekleşti? 2

İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulanan Haniye'nin şehit edilişinin ardından Hamas suikastın "Cevapsız kalmayacağını" duyurdu.

Hamas Lideri İsmail Haniye suikastında Mesud Pezeşkiyan detayı! Haniye suikastının arkasında İran’ın parmağı mı var? Suikast nasıl gerçekleşti? 3

Öte yandan suikastla ilgili akıllarda birçok soru da belirdi. Suikast nasıl gerçekleşti? Suikastın arkasında İran'ın parmağı mı var? İşte A Haber canlı yayınına katılan uzmanların dikkat çeken yorumları

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