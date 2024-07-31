Hamas Lideri İsmail Haniye suikastında Mesud Pezeşkiyan detayı! Haniye suikastının arkasında İran’ın parmağı mı var? Suikast nasıl gerçekleşti?

Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından birçok sorunun yanıtı aranıyor. Suikastın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın evine 150 metre uzaklıkta bir noktada gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Peki saldırı nasıl gerçekleşti? Haniye suikastının arkasında İran'ın parmağı mı var? Bölgesel bir savaşın fitili ateşlendi mi? Saldırının perde arkasında ne var? İşte uzman isimlerin çarpıcı yorumları...