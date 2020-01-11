Tahran'da 'Hamaney istifa' sesleri! Anma törene rejim karşıtı gösteriye dönüştü: Ülkeyi rahat bırak
İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü. İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü. Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.
11.01.2020 20:47
- Son Güncelleme: 11.01.2020 20:48
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