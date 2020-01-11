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Tahran'da 'Hamaney istifa' sesleri! Anma törene rejim karşıtı gösteriye dönüştü: Ülkeyi rahat bırak

İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü. İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü. Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.

11.01.2020 20:47 - Son Güncelleme: 11.01.2020 20:48
Tahran'da 'Hamaney istifa' sesleri! Anma törene rejim karşıtı gösteriye dönüştü: Ülkeyi rahat bırak

İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü.

Tahran'da 'Hamaney istifa' sesleri! Anma törene rejim karşıtı gösteriye dönüştü: Ülkeyi rahat bırak

Başkent'teki Emir Kebir Üniversitesinin önünde İran'ın düşürdüğü Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen gösteride rejim karşıtı sloganlar atıldı.

Tahran'da 'Hamaney istifa' sesleri! Anma törene rejim karşıtı gösteriye dönüştü: Ülkeyi rahat bırak

Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.

Tahran'da 'Hamaney istifa' sesleri! Anma törene rejim karşıtı gösteriye dönüştü: Ülkeyi rahat bırak

İran özel harekat polisleri, atılan sert sloganların ardından öfkeli kalabalığa müdahale etti.

Tahran'da 'Hamaney istifa' sesleri! Anma törene rejim karşıtı gösteriye dönüştü: Ülkeyi rahat bırak

Polis gösteri yerine giden yolları kapattı ve vatandaşların o tarafa doğru gitmesine izin vermedi.

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