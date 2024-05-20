İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi sonrası merak konusu oldu! İşte dünyada helikopter ve uçak kazalarında ölen liderler...

Dünyada bugüne kadar çok sayıda devlet başkanı ve başbakan, uçak veya helikopter kazasında hayatını kaybetti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin helikopter kazası geçirmesinin ardından, dünyada bugüne kadar hava araçları kazalarında yaşamını yitiren ya da kurtulan liderler araştırılmaya başlandı. İşte havacılık kazalarında ölen ve kurtulan devlet başkanları...