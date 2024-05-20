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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi sonrası merak konusu oldu! İşte dünyada helikopter ve uçak kazalarında ölen liderler...

Dünyada bugüne kadar çok sayıda devlet başkanı ve başbakan, uçak veya helikopter kazasında hayatını kaybetti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin helikopter kazası geçirmesinin ardından, dünyada bugüne kadar hava araçları kazalarında yaşamını yitiren ya da kurtulan liderler araştırılmaya başlandı. İşte havacılık kazalarında ölen ve kurtulan devlet başkanları...

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 03:52 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 04:10
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi sonrası merak konusu oldu! İşte dünyada helikopter ve uçak kazalarında ölen liderler... 1

Dünyada çok sayıda ülkenin lideri havacılık kazalarında öldü. 1936'da dönemin İsveç Başbakanı Arvid Lindman'dan, Şubat 2024'te eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya kadar, 20 devlet başkanı veya başbakan hava araçlarının karıştığı kazalarda yaşamlarını yitirdi. Aralarında Türkiye'nin 9. Başbakanı Adnan Menderes'in de bulunduğu 4 devlet lideri de uçak ve helikopter kazalarından kurtuldu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi sonrası merak konusu oldu! İşte dünyada helikopter ve uçak kazalarında ölen liderler... 2

9 Aralık 1936'da, dönemin İsveç Başbakanı Arvid Lindman, içinde bulunduğu Douglas DC-2 tipi uçağın havalandıktan hemen sonra yoğun siste Croydon Havaalanı yakınlarındaki evlere çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi sonrası merak konusu oldu! İşte dünyada helikopter ve uçak kazalarında ölen liderler... 3

7 Eylül 1940'ta, Paraguay Devlet Başkanı Mareşal Jose Felix Estigarribia, uçak kazasında öldü.

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