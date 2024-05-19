SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

Ibu Yanardağı için uyarı verilmişti! Endonezya’da patlama: Gökyüzü külle kaplandı mor şimşekler çaktı! 7 köy tahliye edildi

Endonezya'da art arda gelen uyarıların ardından Ibu Yanardağı'nda büyük bir patlama meydana geldi. Cumartesi akşamı meydana gelen patlamada yanardağdan gökyüzüne 4 metre boyunca kül püskürdüğü ve yanardağ kriterinin etrafından mor şimşekler çaktığı bildirildi. Yetkililer yedi köyde yaşayan vatandaşların tahliye edildiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 12:47 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 12:47
Ibu Yanardağı için uyarı verilmişti! Endonezya’da patlama: Gökyüzü külle kaplandı mor şimşekler çaktı! 7 köy tahliye edildi 1

Endonezya'da Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı'da patlama meydana geldi. Gökyüzü gri kül bulutları ile kaplanırken yanardağ kraterinin etrafında mor şimşekler çaktı.

Ibu Yanardağı için uyarı verilmişti! Endonezya’da patlama: Gökyüzü külle kaplandı mor şimşekler çaktı! 7 köy tahliye edildi 2

YEDİ KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, Endonezya'nın ücra Halmahera adasındaki yanardağın olağanüstü bir şekilde patladığını ve civardaki yedi köyde yaşayan vatandaşların tahliye edildiğini bildirdi.

Ibu Yanardağı için uyarı verilmişti! Endonezya’da patlama: Gökyüzü külle kaplandı mor şimşekler çaktı! 7 köy tahliye edildi 3

GÖKYÜZÜ KÜLLE KAPLANDI, MOR ŞİMŞEKLER ÇAKTI

Endonezya'nın volkanoloji ajansı tarafından paylaşılan bilgilere göre Ibu Dağı'nda cumartesi akşamı meydana gelen patlamada gökyüzüne 4 metre kül püskürttü ve yanardağ kraterinin etrafında mor şimşekler çaktı.

SON DAKİKA