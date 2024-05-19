Ibu Yanardağı için uyarı verilmişti! Endonezya’da patlama: Gökyüzü külle kaplandı mor şimşekler çaktı! 7 köy tahliye edildi

Endonezya'da art arda gelen uyarıların ardından Ibu Yanardağı'nda büyük bir patlama meydana geldi. Cumartesi akşamı meydana gelen patlamada yanardağdan gökyüzüne 4 metre boyunca kül püskürdüğü ve yanardağ kriterinin etrafından mor şimşekler çaktığı bildirildi. Yetkililer yedi köyde yaşayan vatandaşların tahliye edildiğini duyurdu.