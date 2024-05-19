Ibu Yanardağı için uyarı verilmişti! Endonezya’da patlama: Gökyüzü külle kaplandı mor şimşekler çaktı! 7 köy tahliye edildi

Endonezya'da art arda gelen uyarıların ardından Ibu Yanardağı'nda büyük bir patlama meydana geldi. Cumartesi akşamı meydana gelen patlamada yanardağdan gökyüzüne 4 metre boyunca kül püskürdüğü ve yanardağ kriterinin etrafından mor şimşekler çaktığı bildirildi. Yetkililer yedi köyde yaşayan vatandaşların tahliye edildiğini duyurdu.
Endonezya'da Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı'da patlama meydana geldi. Gökyüzü gri kül bulutları ile kaplanırken yanardağ kraterinin etrafında mor şimşekler çaktı.
YEDİ KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Yetkililer, Endonezya'nın ücra Halmahera adasındaki yanardağın olağanüstü bir şekilde patladığını ve civardaki yedi köyde yaşayan vatandaşların tahliye edildiğini bildirdi.