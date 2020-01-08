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Son dakika... Dünya diken üstünde! İşte ABD'nin elindeki en ölümcül silahlar

Son dakika haberi... İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Gerilen ilişkiler sonrası savaş tehditleri birbiri ardına geldi. Savaş senaryolarının havada uçuştuğu şu günlerde bütün gözler ABD'nin elindeki silahlara çevrildi. Peki ABD'nin elindeki en önemli silahlar hangileri? ABD olası bir savaş anında İran'a ne derece zarar verebilir? Detaylar haberimizde.

08.01.2020 13:19 - Son Güncelleme: 08.01.2020 13:29
Son dakika... Dünya diken üstünde! İşte ABD'nin elindeki en ölümcül silahlar

Neredeyse 3 milyon personeli, yedi kıtada 4.800 savunma sahası ve 700 milyar doları aşan yıllık bütçesiyle ABD ordusu, dünyanın önde gelen savaş gücü olarak kabul ediliyor.

Son dakika... Dünya diken üstünde! İşte ABD'nin elindeki en ölümcül silahlar

İşte İran ile çalan savaş çanları sonrası ABD'nin en önemli silahlarından bazıları...

Son dakika... Dünya diken üstünde! İşte ABD'nin elindeki en ölümcül silahlar

B-52 bombardıman uçakları
Bir ABD yetkilisi Salı günü yaptığı açıklamada, büyük, sekiz motorlu bombardıman uçaklarından altısının Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia'daki hava üssüne gönderileceğini söyledi.

Son dakika... Dünya diken üstünde! İşte ABD'nin elindeki en ölümcül silahlar

ABD Hava Kuvvetleri'nin aktif ve yedek filolarında 75 civarında B-52 var. Bombalar, mayınlar ve füzeler dahil olmak üzere 35 tonluk bir sürü yük taşıyabilirler.

Son dakika... Dünya diken üstünde! İşte ABD'nin elindeki en ölümcül silahlar

İlk kez 1952'de hizmete giren jetler, yıllar içinde havadan fırlatılan kruvaziyer füzeleri taşımak üzere geliştirildi Her B-52 20 seyir füzesi taşıyabilir.
Bombardıman uçağı serbest bırakıldıktan sonra, seyir füzeleri dahili kılavuzları ve kendi turbofan motorlarını kullanarak 3.000 pound (1.360 kilogram) ağırlığındaki savaş başlıklarıyla bağımsız hedeflere uçuyor ve vuruyorlar.

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