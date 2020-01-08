Son dakika... Dünya diken üstünde! İşte ABD'nin elindeki en ölümcül silahlar
Son dakika haberi... İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Gerilen ilişkiler sonrası savaş tehditleri birbiri ardına geldi. Savaş senaryolarının havada uçuştuğu şu günlerde bütün gözler ABD'nin elindeki silahlara çevrildi. Peki ABD'nin elindeki en önemli silahlar hangileri? ABD olası bir savaş anında İran'a ne derece zarar verebilir? Detaylar haberimizde.
İlk kez 1952'de hizmete giren jetler, yıllar içinde havadan fırlatılan kruvaziyer füzeleri taşımak üzere geliştirildi Her B-52 20 seyir füzesi taşıyabilir.
Bombardıman uçağı serbest bırakıldıktan sonra, seyir füzeleri dahili kılavuzları ve kendi turbofan motorlarını kullanarak 3.000 pound (1.360 kilogram) ağırlığındaki savaş başlıklarıyla bağımsız hedeflere uçuyor ve vuruyorlar.