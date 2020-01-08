Carlos Ghosn nasıl kaçtı? İşte asrın kaçışının hikayesi
Eski Renault-Nissan CEO'su Carlos Ghosn son derece planlı bir operasyonla İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçırıldı. Bir müzik aleti kutusunun içerisinde Osaka'dan İstanbul'a getirilen Ghosn, buradan da Beyrut'a götürüldü. Nefesleri kesen bu kaçış hikayesinin her yönü hala aydınlatılamasa da, bilinenleri ile macera filmlerine konu olacak kadar ilginç detaylarla dolu.
Osaka'dan İstanbul'a asrın kaçışı organize edildi. Bir kontrbas kutusu içinde uçağa bindirilen eski Renault-Nissan CEO'su Carlos Ghosn tereyağından kıl çeker gibi bir operasyonla İstanbul üzerinden Beyrut'a götürüldü. Nefesleri kesen bu kaçış hikâyesi, hâlâ karanlıkta olan noktaları olsa da, bilinenleri ile filmlere konu olacak kadar ilginç detaylarla dolu. Hürriyet Gazetesi'nden Uğur Cebeci, kaçışın hikayesini yazdı. İşte detaylar...
Amerikalı bir ekip müthiş kaçışın bütün denklemlerini kurmuştu. Nissan-Renault eski CEO'su Carlos Ghosn'u götürecek uçak Osaka'da Genel Havacılık apronunda bekliyordu. Yakıtını almış, ikram yüklenmişti. Alacakaranlık bir park yerindeydi. Kısa süre sonra iki Amerikalı yolcu geldi. Zaten yolcu listesinde iki Amerikalı görünüyordu.
AĞIR BİR KUTUYDU
Bu arada uçağın açık kargo kapısından handling şirketi personeli bir müzik aletleri ekipmanı kutusu yüklediler. Boyu 2.20 metreden biraz fazla, genişliği 80 santimden biraz azdı. Yüksekti ama çok ağırdı. Genel Havacılık Terminali'nden geçerken kutu kilitliydi. Görevlilere içinde müzik için bazı ağır elektronik parçalar olduğu söylenmişti. Koca kutu x-ray sisteminden geçirilemedi. Uçağın 102x80 cm genişliğindeki kargo kapısından rahatça içeri alındı.
Kargo bölümü 5.23 metreküptü. Birkaç da çanta yüklendi. Kargo kapağı görevliler tarafından kapatıldı. Kokpitte, kapağın açık olduğunu gösteren ışık söndü. Pilotlardan biri kontrol yaptı, sorun görünmüyordu. Saat 22.00 gibi önceden belirlenen saatte motor çalıştırılıp, pist başına gidildi. Eğer kontrbas kutusu olsa ağırlığı çok dikkat çekebilirdi. Müzik ekipmanları kutunun çeşitli yerlerinde içeri görülmeyecek ama rahatça hava girebilecek delikler vardı.