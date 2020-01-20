Avustralya'da yeni kabus! Şehrin üzerine toz bulutu çöktü, alarma geçtiler...
Avustralya aylardır söndürülemeyen yangınların ardından şimdi de toz fırtınasıyla mücadeleye başladı. Gök gürültülü fırtınaların meydana getirdiği rüzgarlar, bazı kasabalarda gündüzü geceye çevirdi.
20.01.2020 11:13
- Son Güncelleme: 20.01.2020 11:16
Sosyal medyada paylaşılan drone videosu Avustralya'da meydana gelen toz fırtınasının gündüzü geceye çevirdiği anları gözler önüne seriyor.
Gök gürültülü fırtınaların meydana getirdiği rüzgarlar, bazı kasabalarda gündüzü geceye çevirdi.
ŞİMDİ DE FIRTINA VE DOLU GELDİ
Avustralya'da Meteoroloji Bürosu, pazar akşamı için bir dizi şiddetli fırtına uyarısı yayınladı ve meydana gelen fırtına büyük toz bulutları üretti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Dubbo kasabası ve çevresinden...
GÜNDÜZÜ GECEYE ÇEVİRDİ
Sosyal medyaya yüklenen videolar, Dubbo kasabası ve çevre kasabalarında güneşi engelleyen çok kalın toz fırtınaları meydana geldiğini gözler önüne seriyor.