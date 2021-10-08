Eski başbakan Çipras’tan Miçotakis’e Türkiye dersi: Neyi kıyaslıyoruz? Bizim tam 4 katımız! Türkiye ile yarışmaktan vazgeç!

MÜTTEFİKE KARŞI

Konuşmasının bir diğer bölümünde de "Anlaşma, maalesef müttefik olduğumuz ülkelerden gelen tehditlere karşı bir koruma kalkanıdır" ifadesini kulllandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Miçotakis, anlaşmaya 'Hayır' oyu kullanacağını açıklayan SYRIZA milletvekillerine seslenerek "Türkiye'nin, silahsızlandırmıyoruz diye Doğu Ege adalarının egemenliğinden şüphe ettiği bir sırada, gelin bu kararınızdan vazgeçin" şeklinde konuştu.