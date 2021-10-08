Eski başbakan Çipras'tan Miçotakis'e Türkiye dersi: Neyi kıyaslıyoruz? Bizim tam 4 katımız! Türkiye ile yarışmaktan vazgeç!
Doğu Akdeniz'de sürekli tahriklerde bulunan Yunanistan'da Miçotakis'in hamlelerini eski başbakan Çipras eleştirdi. "Türkiye ile silahlanma yarışından vazgeç" diyen Çipras, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının (GSMH) Yunanistan'ın 4 katı olduğunu söyleyen Çipras, "Neyi kıyaslıyoruz?" diye sordu.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Fransa ile imzalanan ve 300 üyeli Yunan parlamentosunda 109'a karşı 191 oyla kabul edilen "Savunma ve Güvenlik için Stratejik Ortaklık" anlaşmasının, ismen belirtmese de Türkiye'ye yönelik olduğunu itiraf etti.
DOLAYLI İTİRAF
Miçotakis, dün parlamentoda düzenlenen genel kurul toplantısında "Anlaşmada, iki ülkeden herhangi birinin saldırıya uğraması halinde, diğerinin askeri katkıda bulunmasını öngörüyor. Hepimiz, kimin kimi 'casus belli' (savaş nedeni) ile tehdit ettiğini biliyoruz" dedi. 1995 yılında TBMM, Yunanistan'ın Ege'de karasularını genişletmesi halinde, hükümete askeri tedbir alma dahil yetki veren 'casus belli' kararını almıştı.
MÜTTEFİKE KARŞI
Konuşmasının bir diğer bölümünde de "Anlaşma, maalesef müttefik olduğumuz ülkelerden gelen tehditlere karşı bir koruma kalkanıdır" ifadesini kulllandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Miçotakis, anlaşmaya 'Hayır' oyu kullanacağını açıklayan SYRIZA milletvekillerine seslenerek "Türkiye'nin, silahsızlandırmıyoruz diye Doğu Ege adalarının egemenliğinden şüphe ettiği bir sırada, gelin bu kararınızdan vazgeçin" şeklinde konuştu.
FRANSA NÜKLEER GÜÇ
Miçotakis, "eşi benzeri görülmemiş", "büyük başarı" ve "1974'ten beri uğraşıyorduk, sonunda başardık" dediği Fransa ile anlaşma için şunları söyledi:
- Anlaşmada belirtilen egemenlik bölgesi kavramı, sadece kara değil, deniz ve havayı da kapsıyor.
- Saldırı halinde, yeri ve nedeninden bağımsız olarak, Fransa'dan askeri katkı öngörüyor.