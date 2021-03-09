"Irak’a kardeşlik ve barış için geldim" diyen Papa'nın asıl hedefi ne? Yeni bir dini merkez inşası mı planlanıyor?
Franciscus, 3 günlük programında Bağdat, Necef, Nasiriye, Erbil ve Musul kentlerini ziyaret etmişti. Irak, ilk olması nedeniyle Papa ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirmişti. Papa her ne kadar "barış için" bölgeye gittiğini duyursa da buna ziyareti planlayanlar dışında kimse inanmadı! Peki Papa'nın Irak ziyaretinin perde arkasında ne var? Papa'nın ziyaretine ilişkin kim "Ben bu ziyaretin fitne ekme amaçlı olduğuna inanıyorum" dedi? İşte dünyanın konuştuğu ziyarete ilişkin çarpıcı yansımalar.
Ziyaretin siyasi mi dini mi olduğu tartışması, birçok kez yazıldı, çizildi, konuşuldu. Bilindiği üzere Papa, aslında Havari Petrus'un halefi olarak "Tanrı'nın yeryüzündeki vekili" kabul edilir. Dolayısıyla Papa'nın esas kimliği dinî veya teo-politik olup genel algı da o yöndedir. Vatikan devlet başkanı olmasıyla da seküler bir yönü bulunur.