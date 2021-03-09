"Irak’a kardeşlik ve barış için geldim" diyen Papa'nın asıl hedefi ne? Yeni bir dini merkez inşası mı planlanıyor?

Franciscus, 3 günlük programında Bağdat, Necef, Nasiriye, Erbil ve Musul kentlerini ziyaret etmişti. Irak, ilk olması nedeniyle Papa ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirmişti. Papa her ne kadar "barış için" bölgeye gittiğini duyursa da buna ziyareti planlayanlar dışında kimse inanmadı! Peki Papa'nın Irak ziyaretinin perde arkasında ne var? Papa'nın ziyaretine ilişkin kim "Ben bu ziyaretin fitne ekme amaçlı olduğuna inanıyorum" dedi? İşte dünyanın konuştuğu ziyarete ilişkin çarpıcı yansımalar.

09.03.2021 12:03 - Son Güncelleme: 09.03.2021 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





