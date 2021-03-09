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"Irak’a kardeşlik ve barış için geldim" diyen Papa'nın asıl hedefi ne? Yeni bir dini merkez inşası mı planlanıyor?

Franciscus, 3 günlük programında Bağdat, Necef, Nasiriye, Erbil ve Musul kentlerini ziyaret etmişti. Irak, ilk olması nedeniyle Papa ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirmişti. Papa her ne kadar "barış için" bölgeye gittiğini duyursa da buna ziyareti planlayanlar dışında kimse inanmadı! Peki Papa'nın Irak ziyaretinin perde arkasında ne var? Papa'nın ziyaretine ilişkin kim "Ben bu ziyaretin fitne ekme amaçlı olduğuna inanıyorum" dedi? İşte dünyanın konuştuğu ziyarete ilişkin çarpıcı yansımalar.

09.03.2021 12:03 - Son Güncelleme: 09.03.2021 12:03
Irak’a kardeşlik ve barış için geldim diyen Papa'nın asıl hedefi ne? Yeni bir dini merkez inşası mı planlanıyor?

Irak'taki ziyaretini tamamlayan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, İtalya'ya döndü. Papa her ne kadar ziyaretinin "barış" amaçlı olduğunu söylese de ziyaret dünya çapında haftanın en çok konuşulan olayları arasında yer aldı.

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Irak’a kardeşlik ve barış için geldim diyen Papa'nın asıl hedefi ne? Yeni bir dini merkez inşası mı planlanıyor?

Ziyaretin siyasi mi dini mi olduğu tartışması, birçok kez yazıldı, çizildi, konuşuldu. Bilindiği üzere Papa, aslında Havari Petrus'un halefi olarak "Tanrı'nın yeryüzündeki vekili" kabul edilir. Dolayısıyla Papa'nın esas kimliği dinî veya teo-politik olup genel algı da o yöndedir. Vatikan devlet başkanı olmasıyla da seküler bir yönü bulunur.

Irak’a kardeşlik ve barış için geldim diyen Papa'nın asıl hedefi ne? Yeni bir dini merkez inşası mı planlanıyor?

'PAPA, IRAK'A KARDEŞLİK VE BARIŞ İÇİN GELMEDİ'
Tartışmalar sürerken Irak'tan çarpıcı detaylar geldi. Irak'ın en yüksek Sünni dinî otoritesi Şeyh Ahmet Hassan et-Taha, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa ile görüşmeyi reddetti

Irak’a kardeşlik ve barış için geldim diyen Papa'nın asıl hedefi ne? Yeni bir dini merkez inşası mı planlanıyor?

Türkiye gazetesinin haberine göre Iraklı bir üst düzey yönetici, Şeyh Ahmet Hassan et-Taha'nın ziyaret öncesi yapılan bütün görüşme ve davetlere rağmen Papa ile yan yana gelme teklifini reddettiğini söyledi. Iraklı yetkili yaşananları şu sözlerle anlattı:

Irak’a kardeşlik ve barış için geldim diyen Papa'nın asıl hedefi ne? Yeni bir dini merkez inşası mı planlanıyor?

Tertip komitesi, Papa gezisi öncesi Irak'ın en yüksek dinî otoritesi olan Reis el-Mücemma el-Fıkhi es-Sünniy (Diyanet İşleri Başkanlığı) Başkanı olan Şeyh Ahmet Hassan et-Taha'yı aradı.

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